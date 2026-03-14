Ο Ρέτσος βρήκε μπάλα, ο Ματσούκας είδε πέναλτι αλλά μέσω VAR το πήρε πίσω (vid)

Στο 80’ σε «μονομαχία» του Ρέτσου με τον Σαλσέδο ο διαιτητής Ματσούκας σφύριξε πέναλτι αλλά έπειτα από onfield review το πήρε πίσω αφού ο αμυντικός του Ολυμπιακού είχε βρει μπάλα.

Η επίμαχη φάση