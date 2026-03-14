Επτάψυχη Μπάγερν μέσα στο Λεβερκούζεν! (vids)

Αν και έφτασαν να παίζουν μέχρι και με 9 παίκτες, οι Βαυαροί πήραν το βαθμό της ισοπαλίας στην Μπάι Αρένα.

Αφού δεν ηττήθηκαν ούτε τώρα, δεν θα ηττηθούν ποτέ. Η Μπάγερν Μονάχου βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο από πολύ νωρίς στην Μπάι Αρένα, με τους γηπεδούχους να ανοίγουν το σκορ στο 6ο λεπτό με τον Αλέις Γκαρσία.

Το VAR αρνήθηκε την ισοφάριση στο γκολ του Τα, που ακυρώθηκε για χέρι και σαν να μην έφτανε αυτό ήρθε η αποβολή του Τζάκσον (43'), ο οποίος πήγε να σπάσει τον αστράγαλο του Τεριέ.

Κι όμως, οι Βαυαροί άντεξαν και επέστρεψαν. Ανασυντάχθηκαν και βρήκαν γκολ ισοφάρισης με τον Λουίς Ντίας (69'), ο οποίος όμως λίγο αργότερα (84') είδε δεύτερη κάρτα για θέατρο σε προσπάθεια να εκμαιεύσει πέναλτι.

Ακόμα και με 9 παίκτες όμως, η Μπάγερν Μονάχου άντεξε. Το VAR ακύρωσε ως οφσάιντ το γκολ του Χόφμαν στις καθυστερήσεις και το 1-1 έμεινε στο τέλος.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ μείωσε την διαφορά από την κορυφή στους 9 βαθμούς, μετά το 2-0 επί της Άουγκσμπουργκ, ενώ το δεύτερο φετινό γκολ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη χάρισε το 1-1 για την Βόλφσμπουργκ στην έδρα της Χόφενχαϊμ, με τους λύκους να παραμένουν πάντως στην προτελευταία θέση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 26ης αγωνιστικής της Bundesliga είναι οι εξής:

Μπάγερ Λεβερκούζεν - Μπάγερν Μονάχου 1-1

(6' Αλέις Γκαρσία / 69' Λουίς Ντίας)

Μπορούσια Ντόρτμουντ - Άουγκσμπουργκ 2-0

(13' Αντεγέμι, 59' Ρετζιάνι)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης - Χάιντενχαϊμ 1-0

(53' Καλιμουεντό)

Χόφενχαϊμ - Βόλφσμπουργκ 1-1

(83' Πρόμελ / 65' Κουλιεράκης)