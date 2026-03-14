Κόντης: «Δώσαμε 2 δώρα στον Ολυμπιακό»

Όσα δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά την ήττα του ΟΦΗ με 0-3 απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο ΟΦΗ ηττήθηκε με 0-3 από τον Ολυμπιακό με τον προπονητή των Κρητικών, Χρήστο Κόντη να αναφέρει ότι η ομάδα του χάρισε 2 γκολ στους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Ο σχηματισμός άλλαξε για να είμαστε πιο δυνατοί στις δεύτερες μπάλες. Μέχρι το 30′ δεν κινδυνεύσαμε καθόλου, είχαμε στηθεί πολύ καλά, ναι δεν κάναμε κάτι μπροστά, αλλά ελέγχαμε το αμυντικό κομμάτι. Δύο μέτρα αν αφήσεις τον Ελ Κααμπί δεν σου δίνει περιθώριο να μη σκοράρει. Μετά το 0-1 χάσαμε τον προσανατολισμό μας, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος και προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι. Μετά τραυματίστηκε ο Ανδρούτσος και δώσαμε ένα δεύτερο γκολ μόνοι μας. Δύο δώρα στον Ολυμπιακό.

Όταν παίζεις με τον Ολυμπιακό και δεν καταφέρνεις να τον αφήσεις μακριά από την περιοχή σου και να κρατήσεις την μπάλα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δυστυχώς αφού δεν καταφέραμε να πάρουμε το παιχνίδι στον Βόλο, το παιχνίδι με τον Αρη είναι το ματς της χρονιάς. Θέλουμε πολύ το 5-8, όλοι έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια τους τελευταίους μήνες και θεωρώ ότι το δικαιούμαστε, αλλά πρέπει να το δείξουμε. Την Κυριακή θα πρέπει να τα δώσουμε όλα».