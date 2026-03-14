Μεντιλίμπαρ: «Οι παίκτες μου έκαναν ένα σοβαρό παιχνίδι»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε γενέθλια και δήλωσε ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παικτών του σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια.

«Τα γενέθλια όταν συμπίπτουν με παιχνίδι θέλουμε νίκη όπως κάνουμε πάντα» τόνισε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το 3-0 του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ στο Ηράκλειο και συμπλήβωσε.

«Οι παίκτες σήμερα έκαναν ένα σοβαρό παιχνίδι, παίξανε καλά και κερδίσανε, αυτό τους είχα ζητήσει και αυτό επιθυμούσα.

Ήμασταν πολύ σοβαροί, πού πιο δεμένοι, πιο ενωμένοι σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Κατεβήκαμε περισσότερο στην αντίπαλη περιοχή, πλησιάσαμε περισσότερο την αντίπαλη εστία και γενικότερα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια ήμασταν πιο αποφασισμένοι».

Για την εμφάνιση και τα δύο γκολ του Ελ Κααμπί μία ημέρα μετά την ανανέωση του συμβολαίου του. «Φαντάζομαι πως τον βοήθησε η ανανέωση του συμβολαίου, τον κάνει να νιώθει πιο άνετος, το γεγονός ότι υπέγραψε χθες του έδωσε αυτοπεποίθηση και νομίζω ότι έπαιξε με περισσότερη άνεση».