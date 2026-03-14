H AEK παύει πλέον να είναι φαβορί στα νοκ άουτ όμως έχει σπουδαίες δουλειές μέχρι την Μαδρίτη…

Η επιβλητική εμφάνιση και τα τέσσερα γκολ που κατάφερε να βάλει η ΑΕΚ χάνοντας τουλάχιστον άλλες έξι μεγάλες ευκαιρίες μέσα στο Τσέλιε εκτός από τις καθαρά ποδοσφαιρικές συζητήσεις έφερε και τις υπερβολές. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Η προπαγάνδα του Ολυμπιακού αγχωμένη να προσπαθεί να αποδείξει πάλι πως το Conference League είναι επιπέδου κυπέλλου Ράπαν και όχι… μεταμφιεσμένο Champions League όπως του 2024 με τον φόβο μήπως και γίνει καμιά… στραβή και από την άλλη πλευρά μεγάλη μερίδα της σόσιαλ ΑΕΚτζήδικης κοινότητας, έχει ήδη φέρει το τρόπαιο στη Φιλαδέλφεια.

Δεν θα ασχοληθώ με τους άλλους, το έκανα πρόσφατα άλλωστε. Όπως την βρίσκει ο καθένας. Η ΑΕΚ όμως ότι έχει πετύχει μέχρι τώρα το έχει κάνει σε μεγάλο βαθμό προχωρόντας βήμα-βήμα, με ταπεινότητα και το κεφάλι κάτω. Ξεκίνησε με 16% πιθανότητες να μπει στη League Phase αντιμετωπίζοντας 3 ομάδες που άνετα θα μπορούσαν να είναι στους 24 αφού ως αδύνατη είχε την χειρότερη δυνατή κλήρωση από τον δεύτερο προκριματικό κιόλας. Τα κατάφερε κόντρα στα προγνωστικά αλλά και στο παρελθόν της στη διοργάνωση. Και μετά, βήμα-βήμα έφτασε εκεί που έχει φτάσει. Από την τρίτη θέση της League Phase στους 16 αλλά ουσιαστικά από την προηγούμενη Πέμπτη είναι στους 8. Πλέον, της δίνουν περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει το τρόπαιο από όσο της έδιναν να μπει στη League Phase. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως υπάρχουν αρκετές ακόμη ομάδες με πολλές περισσότερες δυνατότητες. Η ΑΕΚ παύει μετά την πρόκριση της επί της Τσέλιε να είναι φαβορί στο επόμενο ή μακάρι στα επόμενα ζευγάρια…

Η Ράγιο Βαγιεκάνο είναι μια ομάδα της La Liga που όπως όλα δείχνουν θα είναι και του χρόνου ενώ για να παίξει στο Conference League τερμάτισε πέρυσι στην έκτη θέση του πρωταθλήματος Ισπανίας. Πριν ένα μήνα έριξε τρία γκολ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για παράδειγμα. Δεν μπορεί μια Ελληνική ομάδα να είναι φαβορί όταν παίζει με τέτοια ομάδα. Όμως, όπως λέγαμε από τον Αύγουστο δεν υπάρχει ομάδα στη διοργάνωση που να έχεις αποκλειστεί ή χάσει αμά τη εμφανίσει. Το καλύτερο που είδαμε στο Τσέλιε ήταν πως η ΑΕΚ ήταν έτοιμη. Σε όλα εκτός από το να βάλει την μπάλα στα δίχτυα σε εύκολες φάσεις κι ας φαίνεται περίεργο να το λες αυτό σε παιχνίδι που έβαλε τέσσερα. Έτσι πρέπει να συνεχίσει, εννοώ έτοιμη, κι ότι γίνει. Ένα είναι το σίγουρο. Θα ζήσουμε κι άλλες μεγάλες στιγμές.

Μέχρι όμως την πρώτη δοκιμασία στη Μαδρίτη δεν υπάρχει μόνο η ρεβάνς με την Τσέλιε αλλά και δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια για το πρωτάθλημα που έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς στη Σλοβενία έχουν έρθει σε πρώτο πλάνο ακόμη περισσότερο. Στο Περιστέρι είναι σίγουρα το δυσκολότερο. Με διαιτητή Ευαγγέλου τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα. Όπως και στο Conference League έτσι και στο Ελληνικό πρωτάθλημα δεν την περίμεναν την ΑΕΚ. Κι εδώ τα πράγματα, όπως έχουμε δει, δεν είναι τόσο… αγνά όπως στην Ευρώπη.

Κακά τα ψέματα είναι η τελευταία ευκαιρία για να μην μπει η ΑΕΚ πρώτη στα πλέι οφ. Οπότε με αυτά που έχουμε δει μπορούμε να περιμένουμε τα πάντα. Η ομάδα όμως, ο προπονητής και οι παίκτες δεν πρέπει να ασχοληθούν δευτερόλεπτο. Δεν είναι εύκολο αλλά είναι αναγκαίο. Με όλα αυτά που έχουν αντιμετωπίσει έφτασαν ως εδώ. Αυτό πρέπει να έχουν στο μυαλό τους αφού στην πράξη έχουν αποδείξει ότι μπορούν. Τίποτα δεν τους χαρίστηκε, αντίθετα έχουν στερηθεί πράγματα που δικαιούταν. Όμως για χάρη της προσπάθειας τους δεν πρέπει να σκέφτονται τίποτα άλλο. Μόνο να παίξουν και να νικήσουν. Σχεδόν 50 ώρες μετά από Ευρωπαϊκό αγώνα η ΑΕΚ δεν έχει καμία άλλη επιλογή παρά μόνο να νικήσει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι. Μέχρι το επόμενο…