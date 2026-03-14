Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Η κακή απομάκρυνση του Λαμπρόπουλου που κατέληξε στο δοκάρι του Χριστογεώργου (vid) 14-03-2026 17:33 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΟΦΗ Ολυμπιακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης του ΟΦΗ απέναντι στον Ολυμπιακό, ο Λαμπρόπουλος δεν απομάκρυνε σωστά με την μπάλα να καταλήγει στο δοκάρι και μετά στην αγκαλιά του Χριστογεώργου. Δείτε παρακάτω: Σύμφωνα με το Digital News Report του Ινστιτούτου Reuters: Το πιο αξιόπιστο ΜΜΕ στην Ελλάδα dailymedia.gr Το πρώτο «μπαμ» από την κοινή πλατφόρμα Μαρινάκη – Κυριακού – Βαρδινογιάννη dailymedia.gr Άγρια γιούχα στους υποκριτές του ποδοσφαίρου menshouse.gr «Δεν μας άφησε να την παίξουμε»: Ο λόγος που η Καρυστιανού ακύρωσε τρίτη συνέντευξη στο Mega instanews.gr Ταιριάζει απόλυτα στα θέλω του: Ο παίκτης του ΠΑΟ που έχει εντυπωσιάσει τον Νίστρουπ menshouse.gr Παρθένες παραλίες, ταβερνάκια και μηδέν άγχος: Ο παράδεισος των 200 κατοίκων που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα ακριβά νησιά menshouse.gr Βλέπει στρατηγικό λάθος ο Γιάννης Βαρδινογιάννης και το λέει… instanews.gr 10 απλές ερωτήσεις για το Διάστημα: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ, είσαι ένας μικρός Astronio menshouse.gr Η κακή απομάκρυνση του Λαμπρόπουλου που κατέληξε στο δοκάρι του Χριστογεώργου (vid) SHARE