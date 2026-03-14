Η κακή απομάκρυνση του Λαμπρόπουλου που κατέληξε στο δοκάρι του Χριστογεώργου (vid)

Στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης του ΟΦΗ απέναντι στον Ολυμπιακό, ο Λαμπρόπουλος δεν απομάκρυνε σωστά με την μπάλα να καταλήγει στο δοκάρι και μετά στην αγκαλιά του Χριστογεώργου.

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