«Καλπάζει» προς τον τίτλο με 5άρα η Κ17 του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός έστησε… πάρτι στο Αγρίνιο, νίκησε με 0-5 τον Παναιτωλικό και βρέθηκε στο +7 από την ΑΕΚ και το +8 από τον ΠΑΟΚ, που έχει ένα ματς λιγότερο.

Οι «πράσινοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και προηγήθηκαν από το 14ο λεπτό με σουτ του Φώτη, έπειτα από ασίστ του Βανδήρα. Στο 29’ ο ίδιος παίκτης έκανε το γύρισμα, ο Καλμπουρτζής άφησε την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του και ο Μπινιάρης εκτέλεσε με ωραίο τρόπο και διαμόρφωσε το 0-2. Πριν την λήξη του πρώτου μέρους μάλιστα ο Παναθηναϊκός βρήκε και τρίτο γκολ, με κεφαλιά του Κρητικού έπειτα από ωραία ενέργεια και σέντρα του Βανδήρα.

Το αποτέλεσμα είχε ήδη κριθεί, όμως το «Τριφύλλι» ήταν ανώτερο και στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να βρει άλλα δύο γκολ. Στο 76’ ο Κάρο πήρε την μπάλα από το τακουνάκι του Νταμπίζα και «έγραψε» το 0-4, ενώ το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε με πλασέ του Καλμπουρτζή από την ασίστ του Βασιλόπουλου στο 87’.

Με τη νίκη αυτή ο Παναθηναϊκός διατήρησε το αήττητο και ανέβηκε στο +7 από την ΑΕΚ και το +8 από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ένα ματς λιγότερο.

Παναιτωλικός: Πολυχρονόπουλος, Παπασπύρος, Τσαπάλης, Τσεκούρας, Οικονομίδης, Λεοντόπουλος, Χασάνης, Ρούσης, Αλμπάνης, Χατζηιωάννου, Μπιανέλο.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Καλμπουρτζής, Κονής, Σέμος, Τσίγκας (45’ Γκαρτζονίκας), Μπινιάρης, Κρητικός (68’ Κουμουκέλης), Πετούσης (75’ Βασιλόπουλος), Φώτης (45’ Νταμπίζας), Καραγκούνης (68’ Κάρο), Βανδήρας.