Ανεβάζει ρυθμούς ενόψει Παναθηναϊκού ο Άμραμπατ

Ο Σόφιαν Άμραμπατ αναμένεται να βρίσκεται στην αποστολή της Ρεάλ Μπέτις για το ματς με την Θέλτα και ουσιαστικά τίθεται στην διάθεση του Πελεγκρίνι ενόψει Παναθηναϊκού.

Μια από τις σημαντικές απουσίες της Ρεάλ Μπέτις στο παιχνίδι του ΟΑΚΑ ήταν αυτή του Σόφιαν Άμραμπατ, ο οποίος ωστόσο τις δύο τελευταίες ημέρες έχει βγάλει ολόκληρη την προπόνηση της ομάδας του χωρίς προβλήματα και φαίνεται ότι θα είναι στην διάθεση του Μάνουελ Πελεγκρίνι για την ρεβάνς.

Στην Ισπανία μάλιστα τονίζεται ότι είναι πιθανό να μπει στην αποστολή και για το ματς Πρωταθλήματος με την Θέλτα, προκειμένου να πάρει έτσι αγωνιστικά λεπτά και να βρει ρυθμό ενόψει του κρίσιμου αγώνα με το «Τριφύλλι».

Ενδεχόμενη επιστροφή του δίνει μια σημαντική λύση στους «βερδιμπλάνκος», που δεν έχουν διαθέσιμους και τους Ίσκο και Λο Σέλσο.