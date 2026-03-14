Έμεινε στην ισοπαλία η Κ17 της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο

Δεν τα κατάφερε η Κ17 της ΑΕΚ η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Υποδομών (Κ17) της Super League, σε ματς που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις Athens LifeTech Park στα Σπάτα.

Όπως αναφέρει η ΑΕΚ στην ενημέρωση της, «οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 15' με τον Κρίγκο, όμως η ΑΕΚ αντέδρασε άμεσα και έφτασε να προηγείται με 2-1 πριν το ημίχρονο. Η ισοφάριση ήρθε στο 37' με γκολ του Τελίδη μετά από φάση διαρκείας και στο 42' η ΑΕΚ προηγήθηκε. Ο Τσαντήλας έκανε σέντρα από τα αριστερά, ο Φραντζεσκάκης πήρε την κεφαλιά και ο Ποντίκης ήρθε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα από το ύψος του δεύτερου δοκαριού.



Στο β' ημίχρονο ο Ατρόμητος προσπάθησε να αντιδράσει και κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση στο 69' μετά από υποδειγματική αντεπίθεση με σκόρερ τον Γεωργίου. Το 2-2 ήταν το τελικό σκορ, αφού η πίεση της ΑΕΚ στο τελευταίο εικοσάλεπτο για τρίτο γκολ, δεν απέδωσε.



ΑΕΚ (Περικλής Παπαπαναγής): Βαζιντάρης, Ρίννης, Τσιπουρλιάνος (71' Χατζόπουλος), Τελίδης, Ταμπάκογλου (82' Αρναούτης) Στεργιαρόπουλος, Γερούκαλης (82' Μαρίνος) Φραντζεσκάκης (61' Κέστας), Τσαντήλας, Ποντίκης, Αργυρίου».