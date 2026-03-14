Με 4-4-2 και βασικό Ποντένσε ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΟΦΗ

Γνωστή έγινε η 11άδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στην Κρήτη

Έτοιμος για το ματς κόντρα στον ΟΦΗ είναι ο Ολυμπιακός, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να δίνει φανέλα βασικού στον Ντάνιελ Ποντένσε.

Αναλυτικά, ο Τζολάκης ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Στο κέντρο ξεκινούν οι Γκαρθία και Νασιμέντο, με τους Ζέλσον Μαρτίνς και Ποντένσε στα πλάγια. Τέλος, στην επίθεση θα βρίσκονται οι Ταρέμι και Ελ Κααμπί.