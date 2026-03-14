Με 4-4-2 και βασικό Ποντένσε ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΟΦΗ

Έτοιμος για το ματς κόντρα στον ΟΦΗ είναι ο Ολυμπιακός, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να δίνει φανέλα βασικού στον Ντάνιελ Ποντένσε.
Αναλυτικά, ο Τζολάκης ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Στο κέντρο ξεκινούν οι Γκαρθία και Νασιμέντο, με τους Ζέλσον Μαρτίνς και Ποντένσε στα πλάγια. Τέλος, στην επίθεση θα βρίσκονται οι Ταρέμι και Ελ Κααμπί.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΟΦΗ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against OFI is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OFIOLY #slgr pic.twitter.com/xXOicFNqCR— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 14, 2026