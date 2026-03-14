Δολοφόνησαν ένα παιδί για οπαδικούς λόγους και αναζητούν αφορμές για να μην καταδικάσουν το γεγονός

Κανένας φορέας, κανένας πολιτικός, κανένα υπουργείο, καμία ΠΑΕ, ΚΑΕ, δεν έχουν βγει να μιλήσουν για ένα 20χρονο θύμα οπαδικής βίας, λες και αναζητούν τρόπους να αλλοιώσουν τις συνθήκες και τους λόγους ενός εγκλήματος.

Δυστυχώς είμαστε πάλι σε αυτό το σημείο. Θρηνώντας ένα παιδί που είχε όλη τη ζωή μπροστά του. Για λόγους οπαδικούς. Ήταν ΠΑΟΚ αυτή τη φορά και το χέρι που τον δολοφόνησε άνηκε σε κάποιον που υποστηρίζει τον Άρη. Ανατριχιαστικό πως αυτό αρκούσε για ακόμη μια φορά για να έχουμε αφαίρεση ζωής με τέτοιο τρόπο.

Το έγκλημα έγινε Πέμπτη βράδυ. Το διάστημα που έχει περάσει μοιάζει με μια βουβή προσπάθεια να καλυφθεί η αιτία της δολοφονίας ενός νέου ανθρώπου που είχε μπροστά του όλη τη ζωή, μέχρι να του αφαιρεθεί τόσο βίαια.

Σα να τέθηκε σε εφαρμογή μια επιχείρηση η οποία θα αλλοιώσει την αιτία. Κανείς φορέας δεν έχει εμφανιστεί ως τώρα. Για ένα έγκλημα με ξεκάθαρα οπαδικά κριτήρια.

Αντ’ αυτού, παρακολουθεί η κοινή γνώμη μέσα στη θλίψη της, μια γενικευμένη προσπάθεια συγκάλυψης του κινήτρου. Προβάλλοντας σενάρια και «τρέλες» στα κανάλια, προσβλητικά πρωτίστως για τη μνήμη του θύματος.

Προσωπικές διαφορές λέει ο ένας, εμπλέκονται κάτι… φούρνοι «ενημερώνει» ο άλλος. Από την πρώτη στιγμή, με το αίμα ενός 20χρονου παιδιού ακόμη ζεστό στο δρόμο, λες και θέλουν να επιβάλλουν με το ζόρι κάτι διαφορετικό απ’ το να αναφερθεί η πραγματικότητα: Θύμα οπαδικής βίας, ήταν ΠΑΟΚ και τον σκότωσε κάποιος που υποστήριζε Άρη.

Τα κίνητρα είναι ξεκάθαρα οπαδικά. Φτάνει με το… σόου γύρω από μια δολοφονία νέου ανθρώπου, προκειμένου να προκληθεί σύγχυση στην κοινωνία. Να ριζώσει η αμφιβολία αναφορικά με το γιατί οπλίστηκε το χέρι του δράστη. Προκειμένου να αποφευχθεί τι; Το… ηθικό πλεονέκτημα που αισθάνονται πως έχουν κάποιοι ενώ τα παιδιά μας σκοτώνονται στους δρόμους; Ή μήπως να μη φανεί πως τα μέτρα κατά της βίας ίσως τελικά να μην είναι και τόσο αποτελεσματικά εκεί που πραγματικά είναι το πρόβλημα. Εκτός γηπέδων δηλαδή.

Έγινε μια δολοφονία. Οπαδικά τα κίνητρα. Κάποιος μαχαίρωσε κάποιον άλλο πισώπλατα. Του στέρησε τη ζωή μόλις στα 20 του χρόνια. Κι εδώ συζητάμε περί ανέμων και υδάτων, παλεύοντας να αλλοιωθούν οι συνθήκες του εγκλήματος.

Διόλου τυχαίο πως εν μέσω αυτής της προσβλητικής στη μνήμη του θύματος διαδικασία, κανείς δεν έχει βγει να καταδικάσει την βίαιη αφαίρεση ζωής ενός 20χρονου. Κανένας φορέας. Κανένα υπουργείο. Καμία ΠΑΕ, ΚΑΕ, Ερασιτεχνικό σωματείο.

Στα κανάλια δεν είναι θλιμμένοι πολιτικοί που δίνουν υποσχέσεις πως θα πατάξουν το φαινόμενο της βίας. Δεν σκέφτηκε κανείς να σταματήσει τις αγωνιστικές δραστηριότητες για αυτό το Σαββατοκύριακο. Τίποτα απολύτως που δε θα βόλευε στο να κρυφτεί πίσω από μια κουρτίνα αυτό που γνωρίζουν οι πάντες: Έγινε δολοφονία με οπαδικά κίνητρα.

Το αφήνουν επίτηδες, σα να έχει γίνει κάποιο… ξεκαθάρισμα λογαριασμών, άσχετο με τα οπαδικά. Σα να μην όπλισαν το χέρι του δράστη τα χρώματα και τα εμβλήματα, αλλά κάποιος… αόρατος λόγος. Με πενήντα σενάρια να έχουν αναφερθεί ήδη, προκαλώντας σύγχυση στον κόσμο. Κι όλα αυτά πάνω απ’ το πτώμα ενός 20χρονου…