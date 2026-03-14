Ήττα στο Αγρίνιο για την Κ15 του Παναθηναϊκού

Η Κ15 του Παναθηναϊκού παρατάχθηκε με πολλές και σημαντικές απουσίες κόντρα στον Παναιτωλικό και τελικά γνώρισε την ήττα με 2-0.

Οι «πράσινοι» φιλοξενήθηκαν από τον Παναιτωλικό για την 25η αγωνιστική του Πρωταθλήματος, όμως για μια ακόμα φορά κλήθηκαν να διαχειριστούν πολλές απουσίες και παρατάχθηκαν με αρκετά παιδιά της Κ14.

Στο πρώτο κομμάτι του αγώνα ο Παναθηναϊκός είχε μάλιστα κάποιες ευκαιρίες που δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί, με τον Μέντζα να ανοίγει το σκορ στο 25’ για τους γηπεδούχους, μετά από στατική φάση.

Στην επανάληψη το «Τριφύλλι» πίεσε αρκετά, αλλά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, ενώ ο Παναιτωλικός σκόραρε και στο 75’ με τον Μπαλάφα σε αντεπίθεση, φτάνοντας σε μια μεγάλη νίκη.

Παναιτωλικός: Μακρής, Σκόνδρας, Παπαδόπουλος, Γαλιάτσος, Μέντζας, Μυλωνάς, Στασινός, Πετρονικολός, Μέγας, Τσάκος, Μπαλάφας.

Παναθηναϊκός: Γκόλτσιος, Μυλωνάς, Γκουλιαμτζής (70' Γρηγοριάδης), Μπουμπούκης (49' Δημητρακόπουλος), Αγγελόπουλος, Ουγκουρεάνου, Πάλλης (60' Αντωνιάδης), Μωυσιάδης (70' Βελούδης), Πετρίδης (70' Δώνης), Κρασανάκης, Δήμος.