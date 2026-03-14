Νίκησε την Κηφισιά πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ η ΑΕΚ 

Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη από την Κηφισιά και επικράτησε με σκορ 1-3 στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Γυναικών.

Η «Ένωση», έκανε το καθήκον της πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ που ακολουθεί. Η ΑΕΚ βρίσκεται στην 2η θέση στο -5 από τον ΠΑΟΚ, έχοντας ματς περισσότερο.

Η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, καθώς σκόραρε μόλις στο 4ο λεπτό. Η Χαμαλίδου εκτέλεσε το κόρνερ, η Βιολάρη πήρε την κεφαλιά και άνοιξε το σκορ. Η Γκίμπσον, ωστόσο, απάντησε τρία λεπτά αργότερα, με ωραία προσωπική ενέργεια και σουτ στο φινάλε της. Στο 38’ η Κύπρια επιθετικός έβαλε ξανά μπροστά στο σκορ τον «Δικέφαλο», αφού με κεφαλιά, μετά από φάουλ της Γεωργίου, έγραψε το 1-2. Το τρίτο τέρμα της ΑΕΚ το πέτυχε η Χαμαλίδου, αφού πλάσαρε εξαιρετικά, μετά από όμορφη προσωπική ενέργεια της Κόγγουλη και σωστό «σπάσιμο» της μπάλας.