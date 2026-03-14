Παναθηναϊκός: Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί με Ρεάλ Μπέτις και η αγκαλιά του Αλαφούζου στον Ταμπόρδα (vid)

Η ένταση με την οποία έζησε το ματς ο κόσμος, οι πανηγυρισμοί στο γκολ και στην λήξη του αγώνα και η αγκαλιά του μεγαλομετόχου της «πράσινης» ΠΑΕ στον «χρυσό» σκόρερ.

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μια τεράστια νίκη με 1-0 επί της Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ, κάνοντας έτσι το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League, με τον Βισέντε Ταμπόρδα να είναι αυτός που έκρινε το ματς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Δύο ημέρες μετά τον αγώνα, η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε ένα πολύ όμορφο βίντεο με την παρακάμερα της αναμέτρησης, παρουσιάζοντας στους φιλάθλους της όλα όσα δεν έδειξαν οι τηλεοπτικές κάμερες.

Ο φακός ήταν στραμμένος προς την «πράσινη» εξέδρα, αποτυπώνοντας το πάθος με το οποίο έζησαν αυτό το παιχνίδι οι οπαδοί της ομάδας, αλλά και προς τον πάγκο του «Τριφυλλιού».

Φυσικά ξεχωρίζουν οι έντονοι πανηγυρισμοί στο γκολ του Αργεντινού μεσοεπιθετικού, το ξέσπασμα ομάδας και εξέδρας μετά το σφύριγμα της λήξης, αλλά και η αγκαλιά του Γιάννη Αλαφούζου στον Ταμπόρδα.

Δείτε το βίντεο: