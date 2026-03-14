Ατρόμητος: «Μόνο η θύρα 1 για τις ανάγκες των οπαδών της ΑΕΚ»

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ Ατρόμητος ενημέρωσε για τα εισιτήρια του αγώνα με την ΑΕΚ αλλά και το που θα καθίσουν οι φίλαθλοι της Ένωσης.

Όπως τονίζεται, «η θύρα 1 των φιλοξενούμενων έχει παραχωρηθεί στην ΠΑΕ ΑΕΚ προκειμένου να καλύψει τίς ανάγκες των φιλάθλων της», ενώ η ανακοίνωση σημειώνει επίσης: «Ο δωδέκατος παίκτης της ομάδας μας θα δώσει ξανά βροντερό «παρών» στο «Άγγελος Ράμφος», ώστε να δώσουμε ακόμα μια μάχη μαζί»!

Η ανακοίνωση:

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ατρόμητος προς τους φιλάθλους της εν όψει τής αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΚ

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ενημερώνει πως η διάθεση των εισιτηρίων για τους φιλάθλους τής ομάδας μας συνεχίζεται ηλεκτρονικά μέσω του https://tickets.atromitosfc.gr/

Ο δωδέκατος παίκτης της ομάδας μας θα δώσει ξανά βροντερό «παρών» στο «Άγγελος Ράμφος», ώστε να δώσουμε ακόμα μια μάχη μαζί!

Ενημερώνουμε πως η θύρα 1 των φιλοξενούμενων έχει παραχωρηθεί στην ΠΑΕ ΑΕΚ προκειμένου να καλύψει τίς ανάγκες των φιλάθλων της, καθώς και πώς οι θύρες 2-3-4 και 7 αποτελούν θύρες αποκλειστικά για τους φίλους της ομάδας μας!

Η ΠΑΕ Ατρόμητος οφείλει να ενημερώσει το φίλαθλο κοινό, πώς ευθυγραμμίζεται με την αθλητική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και τον εσωτερικό κανονισμό των σταδίων και διατηρεί πάντα το δικαίωμα με βάση τον νόμο να απαγορεύσει την είσοδο στις εγκαταστάσεις τής ή την απομάκρυνση από αυτές εφόσον συμπεριφορά φίλαθλων προκαλεί ζητήματα στην ομαλή διεξαγωγή τής αναμέτρησης.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος επίσης ενημερώνει πως σε όλες τις θύρες του «Άγγελος Ράμφος» θα υπάρχουν διπλές ζώνες ελέγχου.