Η παρακάμερα της ΑΕΚ από το... πάρτι στο Τσέλιε - Οι πανηγυρισμοί στα γκολ και τα μπράβο στο φινάλε (vid)

Όσα κατάγραψε η κάμερα του ΑΕΚ TV από το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Τσέλιε στη Σλοβενία.

Σε θρίαμβο μετέτρεψε η ΑΕΚ την πρώτη της αναμέτρηση με την NK Celje, για τους 16 του UEFA Conference League 2025-26, καθώς επικράτησε με το επιβλητικό 4-0 στο Z’dežele Stadion.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν καταιγιστική, παίρνοντας το προβάδισμα μόλις στο 3’ με κεφαλιά του Βάργκα και έκλεισε το ημίχρονο στο 0-3, χάρη σε γκολ των Κοϊτά (33’) και Γκατσίνοβιτς (36’) με σουτ μέσα από την περιοχή. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Μουκουντί στο 49’ με κοντινό πλασέ, έπειτα από απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν στο δοκάρι.

Την ώρα που η Ένωση επικρατούσε πλήρως στον αγωνιστικό χώρο, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ και δημιουργώντας ευκαιρίες για πολλά περισσότερα, οι πιστοί οπαδοί της που την ακολούθησαν στη Σλοβενία κέρδιζαν εξίσου εντυπωσιακά τη… μάχη της εξέδρας, φτιάχνοντας για ακόμη ένα εκτός έδρας παιχνίδι μια φανταστική ατμόσφαιρα.

Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν στο Z’dežele Stadion και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης…