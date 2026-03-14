Τότεναμ: Ψάχνει τον αντικαταστάτη του Τούντορ

Μετρημένες είναι οι μέρες του Ιγκόρ Τούντορ στον πάγκο της Τότεναμ.

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται και πάλι η Τότεναμ, καθώς η επιλογή του Ιγκόρ Τούντορ έχει ήδη αποδειχτεί ως μη επιτυχημένη. Οι υπεύθυνοι των Λονδρέζων εξετάζουν διάφορες λύσεις για τον πάγκο, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα στα προσεχή παιχνίδια.

Δεν αποκλείεται βέβαια, το διαζύγιο με τον Κροάτη προπονητή να έρθει άμεσα, ακόμα και μετά το αυριανό ματς με τη Λίβερπουλ. Αυτό που θα κρίνει τον χρόνο της αλλαγής στην τεχνική ηγεσία, είναι να έχει βρεθεί ο αντικαταστάτης. Και σε αυτό το κομμάτι δουλεύουν οι «σπερς». Ιδανικά θα ήθελαν μια λύση που δεν θα αφορά μόνο την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, αλλά κάτι πιο μόνιμο, που θα δώσει προοπτική στην Τότεναμ.

