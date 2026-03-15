Το μυστικό κρύβεται στα social media

Η δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ έφερε στο προσκήνιο όλα όσα επιχειρούσαν κάποιοι να κρύψουν κάτω από το χαλί, μέσα από δρακόντεια νομοθετήματα και ανέξοδα ευχολόγια. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον πόνο για τον Νάσο Κωνσταντίνου, τον Άλκη Καμπανό, τον Γιώργο Λυγγερίδη. Πάντα συνοδευόταν από την ευχή των οικείων τους: "Ποτέ ξανά"!

Κι όμως: Οι πάντες γνώριζαν ότι θα τα ξανάβρισκαν όλα μπροστά τους. Παρότι κάθε φορά ο νόμος για την οπαδική βία που ψήφιζε η Βουλή ήταν αυστηρότερος. Το αδιέξοδο προκύπτει από το γεγονός ότι οι εκάστοτε κυβερνώντες δεν αντιλαμβάνονται ότι η βία είναι κοινωνική, όχι αθλητική. Δεν αναπτύσσεται στο γήπεδο. Επωάζεται στα νεανικά στέκια, στο σχολείο, στις γειτονιές και στις πλατείες.

Μετά τη δολοφονία του Άλκη συμφωνήθηκε να διεξαχθεί ένας φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας ΠΑΟΚ-Άρη. Πρωτοστάτησε και ο πατέρας του αδικοχαμένου 19χρονου. Το ματς δεν έγινε ποτέ, καθώς οι εστίες των εντάσεων και της αντιπαλότητας αυξήθηκαν δραματικά.

Αν ρίξετε μια ματιά στα social media, θα φρίξετε. Οι λεκτικοί διαπληκτισμοί μετατρέπεται σε διαρκείς στοχοποιήσεις και καταλήγουν σε "ραντεβού θανάτου". Ο αθλητικός νόμος δεν φρόντισε να κάνει έστω μισή πρόβλεψη γι' αυτό. Άφησε ανέγγιχτο έναν χώρο που δρα καθημερινά και δημιουργεί συνθήκες ακραίων βιαιοτήτων.

Κακώς μας ξενίζει αυτό που συνέβη σε μια πολυσύχναστη και ήσυχη περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη. Είναι απότοκο της λογικής "κλείνω τα μάτια στο αυτονόητο". Εδώ και δεκαετίες η πολιτεία δεν κατάφερε να ακτινογραφήσει τους νεανικούς κώδικες επικοινωνίας και άφησε μια ολόκληρη γενιά να χαθεί στο κοινωνικό περιθώριο.

Η νέα δολοφονία θα διαλευκανθεί. Όμως μόνο ως προς το αστυνομικό και δικαστικό της μέρος. Τα βαθύτερα αίτια θα μείνουν στο απυρόβλητο ως καλά (;) κρυμμένα μυστικά. Κάπου εκεί, στα social media.