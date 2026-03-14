ΟΦΗ: «Η τελευταία “παράσταση” στο σπίτι μας – Για τον στόχο μας»

Με ανακοίνωσή του ο ΟΦΗ καλεί τον κόσμο της ομάδας να δώσει το «παρών» σήμερα (17:00) στο Παγκρήτιο Στάδιο, στην τελευταία εντός έδρας αναμέτρηση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό.
Αναλυτικά:
«Η τελευταία "παράσταση" στο σπίτι μας!
Για τον στόχο μας! Για τα play offs! Για να συνεχίσουμε εκεί που αξίζουμε...
Για να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία...
Εσύ θα λείπεις;
Πάρε ΤΩΡΑ το εισιτήριό σου για τον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό!
https://www.oficretefc.com/.../ta-eisitiria-tou-agona-me.../
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
• Ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας, στην ενότητα «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» και από την ιστοσελίδα της Ticketmaster.
• Τηλεφωνικά, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Ticketmaster στο 211 1981535 (Δευτέρα – Κυριακή 10:00 – 21:00)
Την ημέρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό (14/3) η εξυπηρέτηση των φιλάθλων μας θα γίνεται από το Help desk, που θα βρίσκεται στη νότια πλευρά του Παγκρήτιου Σταδίου (έξω από την Θύρα 17) από τις 11:00 ως τις 16:30 και από τις 15:00 ως τις 16:30 στο Help desk που θα βρίσκεται στη δυτική πλευρά του σταδίου (έξω από τις Θύρες 1 & 20)».