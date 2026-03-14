Δυσκολεύεται στις ευρωπαϊκές ανατροπές η Μπέτις

Μια φορά έκανε την ανατροπή από τις οκτώ φορές που έχασε το πρώτο ματς η Μπέτις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Μπέτις παραμένει το φαβορί για την πρόκριση στους «8» του Europa League, αλλά ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι μπορεί να της κάνει τη ζημιά. Οι «πράσινοι» νίκησαν 1-0 τους Ανδαλουσιανούς στο ΟΑΚΑ και στη ρεβάνς καλούνται να υπερασπιστούν αυτό το σκορ, απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει κάνει πολλές ανατροπές σε ανάλογες καταστάσεις.

Η Ρεάλ Μπέτις, σε όλη την ιστορία της, έχει καταφέρει να ανατρέψει μόνο έναν από τους οκτώ αγώνες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που έχασε στο πρώτο ματς (12,5%), αν και το έκανε τη μόνη φορά που βρέθηκε πίσω με 1-0 εκτός έδρας, όπως συνέβη αυτή την Πέμπτη εναντίον του Παναθηναϊκού στην Αθήνα.

Τον Σεπτέμβριο του 1998, η Μπέτις του Βιθέντε Καντατόρε έχασε με 1-0 από τη δανική Βέιλε στον πρώτο αγώνα των προκριματικών του Κυπέλλου UEFA για τη φάση των «32». Δύο εβδομάδες αργότερα, ανέτρεψε την κατάσταση με μια συναρπαστική νίκη με 5-0 στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν», με τρία γκολ του Ιβάν Πέρες Μουνιόζ, ένα άλλο του Φινίντι και το τελευταίο γκολ του Γκάλβεζ. Αυτή παραμένει η μόνη φορά στην ιστορία της Μπέτις που έχει ανατρέψει ένα σκορ σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, έχοντας αποκλειστεί σε επτά άλλες περιπτώσεις.

Υπάρχει ακόμα ένα άλλο προηγούμενο με ήττα 1-0 στον πρώτο αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και αυτό ήταν εναντίον της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στα πλέι οφ του Confernce League τη σεζόν 2023-24, αν και αυτό το αποτέλεσμα σημειώθηκε στο «Βιγιαμαρίν», και όχι εκτός έδρας. Στον επαναληπτικό αγώνα στην πρωτεύουσα της Κροατίας, η Μπέτις έφερε ισοπαλία με 1-1 και αποκλείστηκε.

Η Μπέτις είχε χάσει μόνο προηγουμένως με ένα γκολ διαφορά εκτός έδρας στον γύρο των «32» του Κυπέλλου UEFA του 1982-83 εναντίον της Μπενφίκα στη Λισαβόνα (2-1), η οποία κέρδισε τον επαναληπτικό αγώνα με 1-2 στο «Βιγιαμαρίν».

Εντός έδρας, η Μπέτις έχασε με 1-2 από την Τσέλσι στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του Κυπέλλου Κυπελλούχων του 1997/98 και στη συνέχεια ηττήθηκε με 3-1 στο Στάμφορντ Μπριτζ, με τον Λουίς Αραγονές να προπονεί. Πιο πρόσφατα, έχασαν με 1-2 στο Βιγιαμαρίν από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στον γύρο των 16 του Europa League 2021/22 και στη συνέχεια έφτασαν σε απόσταση ενός λεπτού από την επιβολή πέναλτι στον επαναληπτικό αγώνα (1-1), με τον Πελεγκρίνι τώρα στο τιμόνι.

Φέτος στη «Λα Καρτούχα», η Μπέτις είναι αήττητη, καθώς έχει νικήσει τη Φέγενορντ (2-1), την Ουτρέχτη (2-1) και την Ολιμπίκ Λυών (2-0) στην Ευρώπη, και έχει φέρει ισοπαλία με τη Νότιγχαμ Φόρεστ (2-2). Οι Άμπντε και Άντονι έχουν πετύχει από τρία γκολ, ενώ οι Μπακάμπου και Κούτσο έχουν προσθέσει τα άλλα δύο.

