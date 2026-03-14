Δοκιμασία στην Κρήτη για Ολυμπιακό – Μάχη επιβίωσης στη Λάρισα

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Μια στροφή πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League και τα σημερινά παιχνίδια δεν είναι ντέρμπι, αλλά έχουν… παγίδες.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στις 17:00 στο Παγκρήτιο από τον ΟΦΗ ευελπιστώντας σε δική του νίκη και γκέλα της ΑΕΚ ώστε να ανέβει ξανά στην κορυφή. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από το 0-0 στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και θέλουν να βρουν πιο εύκολα το γκολ. Οι Κρητικοί θέλουν να «κλειδώσουν» τη θέση στα Play Off 5-8 και θα προσπαθήσουν να βάλουν «δύσκολα» στους Πειραιώτες.

Στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται στις 19:30 τον Άρη, με τις δυο ομάδες να έχουν διαφορετικούς στόχους. Τα «λιοντάρια» πέτυχαν στην Τρίπολη το πρώτο τους «διπλό» και με τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει στα τελευταία ματς, ελπίζουν σε παραμονή. Οι «κίτρινοι» από την άλλη συνεχίζουν τις χαμηλές πτήσεις και το 0-0 με τον Ατρόμητο έχει θέσει σε κίνδυνο ακόμα και τη θέση τους στην οκτάδα.

«Τελικός» παραμονής είναι η αναμέτρηση στο AEL FC Arena, ανάμεσα σε ΑΕΛ Novibet και Αστέρα Aktor. Πέντε βαθμοί χωρίζουν τις δυο ομάδες, με τους «βυσσινί» ωστόσο να είναι για πέντε ματς χωρίς νίκη και τους Αρκάδες να μετρούν τέσσερις σερί ήττες (με 2-8 τέρματα) και εννέα στις δέκα τελευταίες αγωνιστικές.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 25ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14 Μαρτίου

17:00 Παγκρήτιο Στάδιο, ΟΦΗ – Ολυμπιακός (Cosmote Sport 1)

19:30 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – Άρης (Novasports Prime)

20:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Aktor (Cosmote Sport 2)

Κυριακή 15 Μαρτίου

16:00 Γήπεδο Νεάπολης, ΑΕ Κηφισιά – Βόλος ΝΠΣ (Cosmote Sport 1)

18:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός Novasports Prime)

19:30 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – ΑΕΚ Novasports 2)

21:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (Cosmote Sport 1)

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 24 56

2. ΠΑΟΚ 24 54

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 24 54

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 24 45

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 24 39

6. ΟΦΗ 24 29

7. ΑΡΗΣ 24 29

8. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 24 28

9. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 24 28

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 24 24

11. ΚΗΦΙΣΙΑ 24 24

12. ΑΕΛ NOVIBET 24 21

13. ASTERAS AKTOR 24 16

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 24 15