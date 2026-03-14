Κάρικ: «Θα ερχόταν κάποια στιγμή και η ήττα, πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι»

O προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάικλ Κάρικ μίλησε για την επερχόμενη αναμέτρηση με την Άστον Βίλα, αλλά και την πρώτη του ήττα στον πάγκο των «Κόκκινων Διάβολων», από τη Νιούκαστλ.

Aναλυτικά όσα δήλωσε:

«Καταλαβαίνω ότι η πρώτη ήττα μοιάζει διαφορετική, αλλά κάποια στιγμή θα ερχόταν. Οι περισσότερες ομάδες το έχουν βιώσει αυτό σε κάποιο σημείο. Ήταν, από μια άποψη, μια πολύ καλή εβδομάδα, γιατί έχουμε φέρει τους εαυτούς μας σε μια θέση όπου υπάρχουν πολλά για τα οποία παίζουμε.

Ήταν απογοητευτικός ο τρόπος που τελείωσε το παιχνίδι με τη Νιούκαστλ, αλλά το αναλύσαμε, το εξετάσαμε και μάθαμε από αυτό. Προπονηθήκαμε πολύ καλά αυτή την εβδομάδα και τα παιδιά ανυπομονούν να ξαναμπούν στη δράση. Απλώς πρέπει να παραμένουμε ψύχραιμοι».