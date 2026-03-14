Πήρε αγχωτική νίκη και χτίζει σερί η Μαρσέιγ

Την τρίτη της συνεχόμενη νίκη πανηγύρισε η Μαρσέιγ που επικράτησε με 1-0 της Οσέρ στο παιχνίδι που άνοιξε τον χορό της 26ης αγωνιστικής στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Μετά από μία πολύ «ταραγμένη» περίοδο η Μαρσέιγ αρχίζει να (ξανά)βρίσκει την ηρεμία της, φτάνοντας στην τρίτη σερί νίκη της στη γαλλική Ligue 1, αυτή τη φορά επί της Οσέρ με 1-0 και εδραίωσε την παρουσία της στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα που οδηγεί απευθείας στη League Phase το επόμενου Champions League.

Οι Μασσαλοί τα βρήκαν… σκούρα στη μεγαλύτερο μέρος του αγώνα απέναντι στην Οσέρ, ωστόσο, τη λύση την έδωσε ο Αμίν Γκουιρί ο οποίος ήρθε απ’ τον πάγκο στο 62′ και στο 79′ σημείωσε το γκολ που έκρινε το παιχνίδι.

Η Οσέρ που έμεινε μακριά απ’ τη νίκη για τέταρτη σερί αγωνιστική, σκόραρε στο 88′ με τον Οκόχ, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε διότι το VAR έδειξε πως ο σκόρερ είχε χρησιμοποιήσει και το χέρι του.