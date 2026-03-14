Κι οι Ισπανοί… τρελάθηκαν: «Ελληνική απόβαση στη Σεβίλλη, έρχονται 3.500 Παναθηναϊκοί»!

Ο Παναθηναϊκός μετά την μεγάλη επικράτηση επί της Μπέτις (1-0), στο πρώτο ματς για την φάση των «16» του Europa League, προκάλεσε κύμα ενθουσιασμό στον κόσμο του που ετοιμάζει απόβαση στην Ισπανία για την ρεβάνς.

Η «τρέλα» των οπαδών του Τριφυλλιού για τα «μαγικά χαρτάκια» της ρεβάνς, προκάλεσε φρενίτιδα και στους Ισπανούς, με την πασίγνωστη εφημερίδα AS, να κάνει ειδική μνεία στην απόβαση που ετοιμάζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού.

«Ελληνική απόβαση στην Σεβίλλη», αναφέρει χαρακτηριστικά στον τίτλο του θέματος η AS, ενώ στη συνέχεια αναφέρει ότι στην ισπανική πόλη αναμένονται 3.500 οπαδοί του Τριφυλλιού για την ρεβάνς με την Μπέτις.

«Η ομάδα της Αθήνας είχε ήδη κλείσει την προπώληση με περίπου 1.700 εισιτήρια να έχουν αγοραστεί από τους οπαδούς της, αλλά την άνοιξε ξανά αυτή την Παρασκευή στις 5:00 μ.μ. για 24 ώρες.

Ο ενθουσιασμός που προκάλεσε η νίκη επί της Μπέτις με 1-0 σχεδόν σίγουρα θα οδηγήσει σε τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό Ελλήνων οπαδών που θα ταξιδέψουν στη Σεβίλλη, καθώς τα 3.400 εισιτήρια που έχουν διατεθεί στην ομάδα τους έχουν ήδη εξαντληθεί», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Ισπανοί.