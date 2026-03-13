Παναθηναϊκός: Μετά την ευρωπαϊκή του επιστροφή έχει... απόλυτη ισορροπία

Από την στιγμή που ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά την τιμωρία του, μετράει ίσο αριθμό νικών και ηττών, παρότι αντιμετώπιζε σχεδόν μονίμως ομάδες που βρίσκονταν ψηλότερα από αυτόν.

5 χρόνια μακριά από την Ευρώπη ήταν πάρα πολλά για το «Τριφύλλι», την ελληνική ομάδα που ανέκαθεν είχε ευρωπαϊκό DNA. Ο καταποντισμός στο ranking της UEFA είχε ως αποτέλεσμα το έργο του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του στο διεθνές στερέωμα να είναι πολύ δύσκολο, όμως οι προσπάθειες της ομάδας έχουν αποφέρει καρπούς.

Μπορεί την πρώτη χρονιά να ήρθε ο αποκλεισμός από την Σλάβια Πράγας στα προκριματικά του Conference League, όμως τα βήματα πρόοδου είναι διαδοχικά και σημαντικά. Η ομάδα έπαιξε στην συνέχεια σε όμιλο του Europa League, βρέθηκε στα νοκ-άουτ του Conference League και φέτος απέχει 90 λεπτά από τα προημιτελικά της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, ο Παναθηναϊκός έχει δώσει από τότε 47 αγώνες, κόντρα σε ισχυρούς αντιπάλους όπως οι Άγιαξ, Βιγιαρεάλ, Μαρσέιγ, Φέγενορντ, Ρέιντζερς, Τσέλσι, Λανς, Φιορεντίνα, Σαχτάρ, Ρεάλ Μπέτις, Μπράγκα και αρκετές ακόμα ομάδες που έχουν την δική τους πορεία στο άθλημα.

Οι «πράσινοι» έχουν πανηγυρίσει 17 νίκες και έχουν γνωρίσει την ήττα ισάριθμες φορές, μετρώντας και 13 ισοπαλίες. Μια συγκομιδή άκρως θετική, αν αναλογιστεί κανείς από πού ξεκίνησε ο σύλλογος και το γεγονός ότι σχεδόν μονίμως έπαιζε με ομάδες που βρίσκονταν πολύ υψηλότερα στο ευρωπαϊκό ranking.

Πέρα από το θέμα του γοήτρου, τα αποτελέσματα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα το «Τριφύλλι» να βελτιώσει πάρα πολύ την θέση του στην ευρωπαϊκή κατάταξη, κάτι που θα έχει ως συνέπεια πολύ πιο ευνοϊκές κληρώσεις τα επόμενα χρόνια…