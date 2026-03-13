Κλαμπ Μπριζ και Χοφενχάιμ έκλεισαν θέση στο «Λα Καρτούχα» (Μπέτις – Παναθηναϊκός)

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για το διπλό…ρεζερβέ με επίκεντρο τον επαναληπτικό αγώνα του Τριφυλλιού κόντρα στους «Βερδιμπλάνκος».

Το πρώτο βήμα έγινε στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της Ρεάλ Μπέτις στο πρώτο παιχνίδι για τη φάση των «16» του Europa League και πλέον όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης (19/3) στη Σεβίλλη, σε ένα ματς που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, η αναμέτρηση στο «Λα Καρτούχα» δεν θα έχει μόνο ισπανικό και ελληνικό…χρώμα στις εξέδρες.

Όπως προκύπτει, αρκετοί σκάουτερ ευρωπαϊκών συλλόγων έχουν ήδη «κλείσει» θέση για να παρακολουθήσουν από κοντά τον κρίσιμο επαναληπτικό αγώνα, με το ενδιαφέρον να είναι έντονο για ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων.

Συγκεκριμένα, ρεζερβέ στις εξέδρες του «Λα Καρτούχα» έχουν ήδη πραγματοποιήσει η Κλαμπ Μπριζ και η Χόφενχαϊμ, με ανθρώπους των δύο συλλόγων να ετοιμάζονται να δώσουν το «παρών» στην έδρα των «Βερδιμπλάνκος».

Παρεμπιπτόντως, η βελγική ομάδα ψάχνεται (σε πρώτο χρόνο) για ενίσχυση στις θέσεις «8», «9» και «10» εν όψει της νέας σεζόν, ενώ το γερμανικό κλαμπ κοιτάει παίκτες για όλες τις θέσεις με την ανοιχτή προοπτική της συμμετοχής στο επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ.