Άρης: Ο γρίφος της ενδεκάδας και οι οριστικές αποφάσεις πριν την σέντρα

Με αλλαγές στο μεσοεπιθετικό κομμάτι της ενδεκάδας αναμένεται να παραταχθεί ο Άρης κόντρα στον Πανσερραϊκό

Παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων - τελικός για τον Άρη. Απέναντι στον Πανσερραϊκό οι κιτρινόμαυροι καλούνται να βρουν σημαντικό τρίποντο, ενόψει του φινάλε της κανονικής διάρκειας, με δύο παιχνίδια να απομένουν στο προγραμμα.

Η αναμέτρηση των Σερρών είναι η προτελευταία για την regular season, ενώ ακολουθεί το εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στον ΟΦΗ για να μάθει ο Άρης αρχικά αν θα βρίσκεται στο 5- 8, καθώς και το κατά πόσο καλά θα έχει πλασαριστεί σε αυτό. Ο Μιχάλης Γρηγορίου καταστρώνει εδώ και μέρες τα πλάνα του έχοντας ως δεδομένες αρκετές απουσίες. Μπενχαμίν Γκαρέ και Καντεβέρε θεωρούνται δεδομένα απόντες, ενώ Δώνης και Φαντικά κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν μια θέση σε αποστολή και ενδεκάδα.

Ο Γιωργος Αθανασιάδης θα Βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, ενώ μπροστά του στην τετράδα της άμυνας αναμένεται να δούμε και πάλι τον Φαμπιάνο μαζί με τον rose, με Τεχέρο ή Φαντικά στα δεξιά τους και Μεντίλ στην αριστερή πτέρυγα.

Χόνγκλα και Ράσιτς θα καλύπτουν τον χώρο της μεσαίας γραμμής, με ερωτηματικό το αν θα εχουν στο «10» τον Μπουσαΐντ ή αν ο Γρηγορίου θα επιλέξει να παίξει με 4-4-2 και προτιμήσει δευτερο επιθετικό. Κουαμέ και Μορόν διεκδικούν θέση στην κορυφη, ενώ Γιαννιώτας και Πέρεθ έχουν προβάδισμα για τα άκρα.

Όλα πάντως αναμένεται να ξεκαθαρίσουν λίγες στιγμές πριν από την έναρξη του αγώνα, με τον Έλληνα τεχνικό να υπολογίζει κάθε δευτερόλεπτο της προετοιμασίας πριν το παιχνίδι, και να περιμένει ως και την τελευταία στιγμή για τις οριστικές αποφάσεις.