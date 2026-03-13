Χωρίς τον τραυματία Πιόνε Σίστο θα υποδεχθούν τους Αρκάδες οι «βυσσινί», ενώ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Ζουλιέν Ενγκόι για λόγους τακτικής.

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον κομβικό αγώνα ενόψει Play Out με αντίπαλο τον Αστέρα Aktor στο ΑΕL FC Arena, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League (14/03, 20:00).

Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο Σάββας Παντελίδης είναι οι: Αναγνωστόπουλος, Μελίσσας, Μασόν, Αποστολάκης, Ρόσιτς, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Παντελάκης, Όλαφσον, Κοσονού, Σουρλής, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Δημηνίκος.