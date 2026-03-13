«Έφυγαν» 35.000 εισιτήρια για το Ρεάλ Μπέτις - Παναθηναϊκός

Ο κόσμος της Ρεάλ Μπέτις ανυπομονεί για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και ήδη έχουν... εξαφανιστεί πάνω από 35.000 εισιτήρια.

Το «Τριφύλλι» νίκησε με 1-0 την Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ και πλέον έχει το μυαλό του στην ρεβάνς της Ισπανίας, η οποία θα κρίνει και το ποια ομάδα θα βρεθεί στους «8» του Europa League.

Οι «βερδιμπλάνκος» δεν το έχουν πετύχει ποτέ στην ιστορία τους και έτσι η ανυπομονησία για το ματς είναι μεγάλη, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη… εξαφανιστεί πάνω από 35.000 εισιτήρια, από μέλη της ομάδας που ενεργοποίησαν τις κάρτες διαρκείας τους.

Υπενθυμίζουμε πως δωρεάν προσκλήσεις για το ματς θα λάβουν όσοι συμμετάσχουν σε μια καμπάνια αιμοδοσίας μεταξύ 16-18 Μαρτίου, με το «Λα Καρτούχα» να αναμένεται γεμάτο…