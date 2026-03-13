Τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του Conference η ΑΕΚ σύμφωνα με το Football Rankings! (pic)

Η ΑΕΚ πέρασε... αέρα από την Σλοβενία διαλύοντας την Τσέλιε με 0-4 και βρίσκεται επί της ουσίας από χθες στα προημιτελικά του UEFA Conference League.

Η Ένωση, βγάζει μια δυναμική μέχρι τώρα στην ευρωπαϊκή της πορεία ωστόσο κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει το που μπορεί να φτάσει. Έχει σημασία όμως να καταγράψουμε την... πρόβλεψη του Football Rankings που θεωρεί πως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι τρίτο φαβορί για να πάρει τον τίτλο! Για την ακρίβεια, η ΑΕΚ, συγκεντρώνει 12% πιθανότητες όσες έχει και η Ράγιο, με Κρίσταλ Πάλας (22%) και Στρασβούργο (20%) να χαρακτηρίζονται τα φαβορί την ίδια ώρα που πιο χαμηλά στη λίστα, βλέπουμε Φιορεντίνα, Μάιντς και Σαχτάρ Ντόνετσκ (6%).

Θυμίζουμε πως νωρίτερα η πλατφόρμα Football Meets Data, με βάσει τους υπολογισμούς, εμφανιζε την Ένωση ως έκτο φαβορί.

Αναλυτικά οι... εκτιμήσεις του Football Rankings: