Γεμίζει το γήπεδο κόντρα στον Παναθηναϊκό μοιράζοντας... δωρεάν εισιτήρια η Ρεάλ Μπέτις

Η Ρεάλ Μπέτις θέλει να γεμίσει το γήπεδό της στην ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό και προχωρά σε μια όμορφη, αλλά αρκετά πρωτότυπη ενέργεια.

Το «Τριφύλλι» κέρδισε με 1-0 την Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά του Europa League, αν και όλα θα κριθούν στην ρεβάνς της Ισπανίας.

Οι «βερδιμπλάνκος» θα χρησιμοποιήσουν ως έδρα το «Λα Καρτούχα» και μάλιστα κάνουν ό,τι μπορούν για να το γεμίσουν, δίνοντας δωρεάν προσκλήσεις για το ματς σε όσους συμμετάσχουν μεταξύ 16 και 18 Μαρτίου σε μια καμπάνια αιμοδοσίας.

Τα άτομα αυτά θα μπορούν να αγοράσουν κι ένα ακόμα εισιτήριο στην προνοιακή τιμή των 20 ευρώ, με την διοίκηση της Ρεάλ Μπέτις να ευελπιστεί πως με τον τρόπο αυτό το στάδιο θα είναι κατάμεστο.