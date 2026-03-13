Λουξεμβούργο: Απόλυση για τον ομοσπονδιακό που παρενοχλούσε παίκτριες του!

«Αρκετές καταγγελίες ανέφεραν την αποστολή ακατάλληλων μηνυμάτων από τον προπονητή σε ορισμένες παίκτριες της εθνικής ομάδας» ανέφερε η ομοσπονδία, σημειώνοντας ότι τα επεισόδια θεωρήθηκαν σοβαρά: «Αυτές οι συμπεριφορές, που συμβαίνουν στο πλαίσιο μιας σχέσης εξουσίας και ευθύνης, είναι αντίθετες με τις ηθικές αξίες και το πλαίσιο σεβασμού που απαιτεί η ομοσπονδία. Η απόφαση ελήφθη για την προστασία των παικτριών και τη διατήρηση της ακεραιότητας του αθλητικού περιβάλλοντος».
Ο 44χρονος Ντάνιελ Σάντος είχε αναλάβει ως προπονητής της εθνικής ομάδας γυναικών το 2020, έχοντας εργαστεί ως βοηθός στις ομάδες νέων ανδρών του Λουξεμβούργου, συμπεριλαμβανομένων των Κ-21 και Κ-19 ετών. Στους δύο πρώτους προκριματικούς αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών του 2027, το Λουξεμβούργο υπέστη βαριές ήττες από τη Σκωτία με 5-0 και 7-0.