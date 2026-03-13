Λουξεμβούργο: Απόλυση για τον ομοσπονδιακό που παρενοχλούσε παίκτριες του!

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Λουξεμβούργου ανακοίνωσε την απόλυση του προπονητή της γυναικείας εθνικής ομάδας, Ντάνιελ Σάντος, μετά από ισχυρισμούς ότι έστελνε μηνύματα που θεωρήθηκαν ακατάλληλα προς τις παίκτριες του!

«Αρκετές καταγγελίες ανέφεραν την αποστολή ακατάλληλων μηνυμάτων από τον προπονητή σε ορισμένες παίκτριες της εθνικής ομάδας» ανέφερε η ομοσπονδία, σημειώνοντας ότι τα επεισόδια θεωρήθηκαν σοβαρά: «Αυτές οι συμπεριφορές, που συμβαίνουν στο πλαίσιο μιας σχέσης εξουσίας και ευθύνης, είναι αντίθετες με τις ηθικές αξίες και το πλαίσιο σεβασμού που απαιτεί η ομοσπονδία. Η απόφαση ελήφθη για την προστασία των παικτριών και τη διατήρηση της ακεραιότητας του αθλητικού περιβάλλοντος».

Ο 44χρονος Ντάνιελ Σάντος είχε αναλάβει ως προπονητής της εθνικής ομάδας γυναικών το 2020, έχοντας εργαστεί ως βοηθός στις ομάδες νέων ανδρών του Λουξεμβούργου, συμπεριλαμβανομένων των Κ-21 και Κ-19 ετών. Στους δύο πρώτους προκριματικούς αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών του 2027, το Λουξεμβούργο υπέστη βαριές ήττες από τη Σκωτία με 5-0 και 7-0.