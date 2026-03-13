Πληροφορίες του Ολυμπιακού για τα εισιτήρια και την προσέλευση στο Παγκρήτιο

Ενημέρωση προς τους φιλάθλους από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ενόψει του σαββατιάτικου παιχνιδιού (14/3, 17:00) στο Ηράκλειο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον αγώνα με τον ΟΦΗ:

«Στο πλαίσιο του αγώνα με τον ΟΦΗ για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League, που θα γίνει το Σάββατο (14/3, 17:00) στο Παγκρήτιο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει για τα εξής:

Το σημείο συνάντησης για τους φιλάθλους μας είναι το Σάββατο 14/3 στην Πλατεία Ξενίας, στις 12:00 και η ώρα αναχώρησης για το γήπεδο περίπου στις 15:00.

Η είσοδος των φιλάθλων μας στο γήπεδο θα γίνει από την νοτιοανατολική πύλη (πύλη 1), επί της οδού Μουστακλή.

Υπενθυμίζεται ότι η διάθεση των εισιτήριων συνεχίζεται από την επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού (www.olympiacos.org).»