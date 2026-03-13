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Παναθηναϊκός και ΑΕΚ τις κορυφαίες εμφανίσεις της εβδομάδας σε Europa League και Conference (vids)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Διάκριση για για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ καθώς με τις σπουδαίες νίκες που πέτυχαν χθες επί των Μπέτις και Τσέλιε αντίστοιχα, κέρδισαν το βραβείο της «κορυφαίας εμφάνισης της εβδομάδας»! 

Πιο συγκεκριμένα η UEFA ανακοίνωσε μέσω social media τους νικητές αυτού του άτυπου βραβείου που αφορά τις καλύτερες εμφανίσεις της αγωνιστικής δράσης. 

Ο Παναθηναϊκός, που πέτυχε τεράστια νίκη (1-0) στο ΟΑΚΑ απέναντι στην Μπέτις, κερδίζει το βραβείο της «κορυφαίας εμφάνισης της εβδομάδας» για την αγωνιστική δράση της φάσης των «16» του Europa League, ενώ αντστοιχα η ΑΕΚ με το εντυπωσιακό 0-4 επί της Τσέλιε μέσα στην Σλοβενία κερδίσει το ίδιο βραβείο για το Conference League.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ τις κορυφαίες εμφανίσεις της εβδομάδας σε Europa League και Conference (vids)