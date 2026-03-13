Παναθηναϊκός και ΑΕΚ τις κορυφαίες εμφανίσεις της εβδομάδας σε Europa League και Conference (vids)

Πιο συγκεκριμένα η UEFA ανακοίνωσε μέσω social media τους νικητές αυτού του άτυπου βραβείου που αφορά τις καλύτερες εμφανίσεις της αγωνιστικής δράσης.
Ο Παναθηναϊκός, που πέτυχε τεράστια νίκη (1-0) στο ΟΑΚΑ απέναντι στην Μπέτις, κερδίζει το βραβείο της «κορυφαίας εμφάνισης της εβδομάδας» για την αγωνιστική δράση της φάσης των «16» του Europa League, ενώ αντστοιχα η ΑΕΚ με το εντυπωσιακό 0-4 επί της Τσέλιε μέσα στην Σλοβενία κερδίσει το ίδιο βραβείο για το Conference League.
AEK Athens' incredible performance against Celje is named the performance of the week 🏅#UECLPOTW pic.twitter.com/xh9TzD1AWq— UEFA Conference League (@Conf_League) March 13, 2026