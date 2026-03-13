ΠΑΟΚ: «Άμεση διαλεύκανση της δολοφονίας του οπαδού, ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο»

Απαντήσεις και πράξεις ζητά εδώ και τώρα ο ΠΑΟΚ, σε επίσημη ανακοίνωσή του, για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού στην Καλαμαριά.

«Εκφράζουμε την οδύνη και τον αποτροπιασμό μας για την τραγωδία που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά με την δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ», σημειώνει μεταξύ άλλων η ασπρόμαυρη ΠΑΕ σε σχετική ανακοίνωσή της, λίγες ώρες μετά τα όσα συνέβησαν στην Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρουν οι επιτελείς του Δικεφάλου, «ζητούμε από τις αρχές να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση, να οδηγηθούν ο δράστης ή οι δράστες στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως αρμόζει, χωρίς να μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο».

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την δολοφονία του νεαρού φίλου του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά το βράδυ της Πέμπτης (12.03).

Ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζουμε την οδύνη και τον αποτροπιασμό μας για την τραγωδία που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά με την δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την συμπαράσταση μας στην οικογένεια του άτυχου φιλάθλου μας.

Ζητούμε από τις αρχές να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση, να οδηγηθούν ο δράστης ή οι δράστες στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως αρμόζει, χωρίς να μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο.

Ήρθε η ώρα, τα ευχολόγια να δώσουν τη θέση τους στις πράξεις.

Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή.