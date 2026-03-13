Παναθηναϊκός: Παράταση για την αγορά εισιτηρίου ενόψει της ρεβάνς με την Μπέτις

Μία ημέρα μετά την μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φιλάθλους του πως έχουν μια ακόμα ευκαιρία να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για την ρεβάνς της Ισπανίας.
Από σήμερα το απόγευμα (17:00) και για 24 ώρες η σχετική διαδικασία θα είναι και πάλι προσβάσιμη σε όλους, αφού το ενδιαφέρον είναι τεράστιο, ειδικά μετά τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι.
Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για τον επαναληπτικό αγώνα του UEFA Europa League Ρεάλ Μπέτις – Παναθηναϊκός (19/3, 22:00), η διαδικασία απόκτησης εισιτηρίου θα είναι εκ νέου προσβάσιμη σε όλους από σήμερα Παρασκευή 13/3 στις 17:00 και για 24 ώρες.
Οι φίλαθλοι θα μπορούν να αγοράσουν έως 6 εισιτήρια και για κάθε κάτοχο θα πρέπει να συμπληρώνουν υποχρεωτικά, με κεφαλαία λατινικά, τα παρακάτω στοιχεία:
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Όνομα
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Επώνυμο
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Αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου (το ταξιδιωτικό έγγραφο που θα χρησιμοποιηθεί)
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Κινητό τηλέφωνο
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Στη συνέχεια οι φίλαθλοι θα πρέπει να αποστείλουν τα στοιχεία μετακίνησής τους έως την Κυριακή 15/3 και ώρα 10:00 π.μ., μέσω συγκεκριμένης φόρμας που θα λάβουν στο email τους από το Τμήμα Εισιτηρίων.
Τα εισιτήρια αφορούν το Away Block και η τιμή τους είναι 25€».