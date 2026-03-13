Παναθηναϊκός: Παράταση για την αγορά εισιτηρίου ενόψει της ρεβάνς με την Μπέτις

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος υπάρχει παράταση στην διαδικασία απόκτησης εισιτηρίου για την ρεβάνς με την Ρεάλ Μπέτις.

Μία ημέρα μετά την μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φιλάθλους του πως έχουν μια ακόμα ευκαιρία να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για την ρεβάνς της Ισπανίας.

Από σήμερα το απόγευμα (17:00) και για 24 ώρες η σχετική διαδικασία θα είναι και πάλι προσβάσιμη σε όλους, αφού το ενδιαφέρον είναι τεράστιο, ειδικά μετά τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για τον επαναληπτικό αγώνα του UEFA Europa League Ρεάλ Μπέτις – Παναθηναϊκός (19/3, 22:00), η διαδικασία απόκτησης εισιτηρίου θα είναι εκ νέου προσβάσιμη σε όλους από σήμερα Παρασκευή 13/3 στις 17:00 και για 24 ώρες.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να αγοράσουν έως 6 εισιτήρια και για κάθε κάτοχο θα πρέπει να συμπληρώνουν υποχρεωτικά, με κεφαλαία λατινικά, τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα

Επώνυμο

Αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου (το ταξιδιωτικό έγγραφο που θα χρησιμοποιηθεί)

Κινητό τηλέφωνο

Email

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Στη συνέχεια οι φίλαθλοι θα πρέπει να αποστείλουν τα στοιχεία μετακίνησής τους έως την Κυριακή 15/3 και ώρα 10:00 π.μ., μέσω συγκεκριμένης φόρμας που θα λάβουν στο email τους από το Τμήμα Εισιτηρίων.

Τα εισιτήρια αφορούν το Away Block και η τιμή τους είναι 25€».