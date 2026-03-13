ΠΑΟΚ: Συνεχίζει την προετοιμασία για Λεβαδειακό με τρεις απουσίες

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει Λεβαδειακού (15/3 18:00) συνεχίζεται, με τους Κένι, Ζίβκοβιτς και Γιακουμάκη να παραμένουν στα «πιτς».

Πρωϊνή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία είχε σήμερα (13/3) το «μενού» για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ασκήσεις τακτικής.

Οι παίκτες μετά την προπόνηση και κάποια παιχνίδια κατοχής, δούλεψαν στο τακτικό κομμάτι με τους προπονητές μέσα από διάφορες ασκήσεις.

Όσον αφορά το μέτωπο των τραυματιών, οι Τζόντζο Κένι , Γιώργο Γιακουμάκης και Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Ο ΠΑΟΚ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του αύριο (14/3 16:45) ενόψει του αγώνα της 25ης αγωνιστικής στην Τούμπα κόντρα στον Λεβαδειακό (15/3 18:00).