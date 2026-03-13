Άρης: Εκτίει με ΟΦΗ ο Μεντίλ

Ο Χαμζά Μεντίλ θα λείψει από την αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής για την regular season της Stoiximan Super League

Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής του Άρη θα είναι κανονικά στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για την αυριανή (Σάββατο) αναμέτρηση απέναντι στον Πανσερραϊκό. Οι κιτρινόμαυροι επέλεξαν την τελευταία στροφή της κανονικής διάρκειας για να δηλώσουν τον πλάγιο μπακ, ώστε να εκτίσει την τιμωρία λόγω καρτών, κάτι που σημαίνει πως ο Έλληνας τεχνικός θα στερηθεί την βοήθεια του Μεντίλ απέναντι στον ΟΦΗ, σε ένα εξίσου κρίσιμο παιχνίδι στη μάχη του 5-8.

Αυτομάτως, συμπεραίνουμε πως ο παίκτης διεκδικεί ως φαβορί και την παρουσία του στο βασικό σχήμα της αρχικής ενδεκάδας στις Σέρρες, καθώς έχει αποκτήσει έναν ρυθμό και ο προπονητής του Άρη δεν επιθυμεί να ανακόψει την προσπάθεια της επανένταξης του στα βασικά πλάνα λόγω μιας ...τιμωρίας.