Το γκολ του Κοϊτά υποψήφιο για κορυφαίο της αγωνιστικής! (vid)

Το βραβείο best goal της αγωνιστικής διεκδικεί ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ο οποίος πέτυχε χθες στην Σλοβενία στο ματς με την Τσέλιε το δεύτερο τέρμα της ΑΕΚ.

Ο Αφρικανός μεσοεπιθετικός στο 33ο λεπτό σημείωσε το 0-2 με υπέροχη κίνηση και πλασέ μέσα απο την περιοχή αφού πρώτα η ΑΕΚ ειχε ξεδιπλώσει υπέροχα την επίθεση της με τον Γιόβιτς που κινήθηκε στον άξονα και πάσαρε με ακρίβεια στον συμπαίκτη του. Η UEFA αξιολογεί το δεύτερο τέρμα του Δικεφάλου ως ένα από τα κορυφαία των οκτώ χθεσινών αγώνων της φάσης των 16, όσον αφορά την δημιουργία αλλά και την εκτέλεση του.

Έτσι ο Κοϊτά διεκδικεί το βραβείο για το κορυφαίο γκολ της αγωνιστικής ενώ υποψήφια επίσης είναι αυτό του Αλεμάο (15') στην εκτός έδρας νίκη (1-3) της Ράγιο Βαγιεκάνο επί της Σάμσουνσπορ και εκείνο του Ντουρ της Φιορεντίνα (62'/για το 1-1) στη νίκη (2-1) της ιταλικής ομάδας επί της Ρακόφ.

Δειτε εδώ και ψηφίστε το γκολ του Κοϊτά.