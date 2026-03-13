Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε και Αντρέ Λουίζ στο Παγκρήτιο, μέσα ο Κλέιτον

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την αυριανή (14/3, 17:00) αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Ονιεμαέτσι, τον τραυματία Έσε που έχει υποστεί θλάση, ενώ εκτός έμεινε και ο Αντρέ Λουίζ ως μη κοινοτικός, αντιθέτως μπήκε στην 23άδα ο Κλέιτον. Επιπλέον κόπηκε και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης και στη θέση του μπήκε ο νεαρός Μπότης.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκονται οι: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.