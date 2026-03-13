Καλύτερη επίθεση στο Conference η ΑΕΚ! 

Η ΑΕΚ πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή πορεία μέχρι τώρα στο UEFA Conference League καθώς μετά την 3η θέση που κατέλαβε στη League Phase κατάφερε με το χθεσινό 0-4 στο Τσέλιε για τους «16» να κλειδώσει από το πρώτο ματς επί της ουσίας την πρόκριση της στα προημιτελικά.

Οι επιτυχίες της Ένωσης όμως συνδυάζονται και με εντυπωσιακές επιδόσεις όσον αφορά το σκοράρισμα με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να διαθέτει την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης! Πιο συγκεκριμένα η ΑΕΚ, με τα τέσσερα γκολ που πέτυχε χθες στην Σλοβενία, έφτασε τα 18 σύνολο αν συν υπολογίζουμε και τα 14 που είχε πετύχει στη League Phase και έτσι έχει την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης. Δεύτερη καλύτερη επίθεση είναι αυτή της Ράγιο Βαγιεκάνο που μετά τα 13 τέρματα που είχε πετύχει στην League Phase πρόσθεσε τα 3 χθεσινά στο 1-3 επί της Σάμσουνσπορ μέσα στην Τουρκία με το σκορ να την φέρνει αγκαλιά με τα προημιτελικά εκεί όπου θυμίζουμε οι Ισπανοί διασταυρώνονται με την ΑΕΚ.

Να σημειώσουμε επίσης πως ο Δικέφαλος είναι στην 5η θέση της σχετικής λίστας σχετικά με τις περισσότερες προσπάθειες έχοντας 128, με την ΑΖ 'Αλκμααρ να ειναι στην κορυφή (159). Την 5η θέση καταλαμβάνει η ΑΕΚ και στις περισσότερες σωστές μεταβιβάσεις με 85,6%.