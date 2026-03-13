Λάτιν παράνοια: Το γκολ του Ταμπόρδα σε αργεντίνικη και βραζιλιάνικη περιγραφή! (vid)

«Taborda Taborda Taborda gooooooool de Panathinaikos»! Παράνοια από Αργεντινούς αλλά και Βραζιλιάνους σπίκερ στο γκολ του Βισέντε Ταμπόρδα κόντρα στην Μπέτις.

Σε κάθε γωνιά του πλανήτη μεταδόθηκε η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπέτις (1-0), για τους "16" του Europa League.

Οι Πράσινοι έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά της διοργάνωσης, με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βισέντε Ταμπόρδα στο 88ο λεπτό της συνάντησης.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός πήρε την μπάλα μετά την υπόδειξη -μέσω VAR- του Μαρτσίνιακ για το πέναλτι στον Σφιντέρσκι, την έστησε στα 11 μέτρα, δεν «μάσησε» από τα mind games του Πάου Λόπεθ, έσκασε και το... σύνηθες χαμόγελό του κι έπειτα έκανε αυτό που έπρεπε. Έδειξε γιγάντια ψυχραιμία και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

Και τι ακολούθησε; Ο απόλυτος πανζουρλισμός στο ΟΑΚΑ από 30.000 φίλους του Τριφυλλιού, αλλά και... παράνοια κάμποσες χιλιάδες χιλιόμετρα πιο μακριά, στα βάθη της Λατινικής Αμερικής.

Εκεί όπου οι σπίκερ είναι γνωστοί για το πάθος και την τρέλα τους στις περιγραφές αγώνων, δίνοντας ένα ιδιαίτερο και πολύ ξεχωριστό χρώμα.

Κι αυτό δεν συνέβη μόνο στην πατρίδα του 24χρονου άσου του Παναθηναϊκού, την Αργεντινή, αλλά ακόμα και στη Βραζιλία.

Η λέξη «Panathinaikos» ακούστηκε κυριολεκτικά στα πέρατα της γης, για ακόμα μία φορά.

«Taborda Taborda Taborda gooooooool de Panathinaikos!», ακούγεται από τον Αργεντινό εκφωνητή της χθεσινής αναμέτρησης, ενώ σε ανάλογο μοτίβο κινήθηκε και ο Βραζιλιάνος συνάδελφός του όταν ο Ταμπόρδα ευστόχησε από τα 11 μέτρα.

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