Παναθηναϊκός: Οι πιθανότητες για «8άδα», ημιτελικά, τελικό και κατάκτηση του Europa League

Η πολύ μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μπέτις αύξησε σημαντικά τις πιθανότητες του Παναθηναϊκού για μια σπουδαία πορεία στο Europa League.

Οι «πράσινοι» πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ και απέκτησαν προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά του Europa League, αν και όλα θα κριθούν στην ρεβάνς της Ισπανίας.

Σύμφωνα με το «Football Meets Data», το «Τριφύλλι» εξακολουθεί να είναι το αουτσάιντερ στο ζευγάρι, όμως οι πιθανότητες πρόκρισής του ανέρχονται πλέον σε 44.2%. Το να φτάσει μάλιστα η ομάδα μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, συγκεντρώνει 24.5%.

Από εκεί και πέρα, η παρουσία στον τελικό του Europa League συγκεντρώνει πιθανότητες 7.2% και η κατάκτηση του τροπαίου 1.9%.

Ο σχετικός πίνακας: