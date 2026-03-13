Τσέλιε: Νέος προπονητής ο Καμπέλος έως το 2028

Η Τσέλιε ανακοίνωσε την πρόσληψη του Βίτορ Καμπέλος στη θέση του προπονητή, έως το 2028.

Ο Βίτορ Καμπέλος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Τσέλιε, αντικαθιστώντας τον Ιβάν Μαέφσκι. Ο 50χρονος Πορτογάλος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028 και θα πιάσει άμεσα δουλειά, καθώς θα βρεθεί στην απογευματινή προπόνηση.

Στην καριέρα του έχει εργαστεί σε πολλές αραβικές ομάδες, αλλά και σε συλλόγους στην Πορτογαλία, με τελευταίο του σταθμό να είναι η AVS.

Ο Καμπέλος θα κάνει ντεμπούτο την Κυριακή στο ματς με την Κόπερ, ενώ θα βρίσκεται στον πάγκο και στη ρεβάνς της Τσέλιε με την ΑΕΚ την προσεχή Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

