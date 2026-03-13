Τσέλιε: Νέος προπονητής ο Καμπέλος έως το 2028

Ο Βίτορ Καμπέλος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Τσέλιε, αντικαθιστώντας τον Ιβάν Μαέφσκι. Ο 50χρονος Πορτογάλος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028 και θα πιάσει άμεσα δουλειά, καθώς θα βρεθεί στην απογευματινή προπόνηση.
Στην καριέρα του έχει εργαστεί σε πολλές αραβικές ομάδες, αλλά και σε συλλόγους στην Πορτογαλία, με τελευταίο του σταθμό να είναι η AVS.
Ο Καμπέλος θα κάνει ντεμπούτο την Κυριακή στο ματς με την Κόπερ, ενώ θα βρίσκεται στον πάγκο και στη ρεβάνς της Τσέλιε με την ΑΕΚ την προσεχή Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Vodenje članske ekipe NK Celje prevzema Vitor Campelos! 👑🇵🇹— NK Celje (@NKCelje) March 13, 2026
50-letni izkušeni portugalski strateg je v svoji karieri vodil številne klube v domovini, največji pečat pa je pustil pri Chavesu, s katerim se je v sezoni 2022/23 zavihtel na 7. mesto portugalskega prvenstva. ✍️ pic.twitter.com/w87HTFcipN