Αφήστε τον, επιτέλους, να διεκδικήσει την πρόκριση με 50-50 διαιτησία!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ που δικαιούται στη ρεβάνς με την Μπέτις αντικειμενική αντιμετώπιση, όχι... αλά Μαρτσίνιακ, και την ΑΕΚ του Νίκολιτς που "τρελαίνει" κόσμο

Αυτή η μεγάλη, και κρίσιμη, Πέμπτη όπως την είχα αποκαλέσει στο τελευταίο μου σημείωμα άφησε πολύ έντονο το αποτύπωμά της στον ποδοσφαιρικό μας κόσμο. Ήδη μία ελληνική ομάδα έχει προκριθεί στους "8" του Conference League πριν από τη ρεβάνς, κάτι που αν το ισχυριζόσουν το περασμένο καλοκαίρι θα σε έπαιρναν με τον ζουρλομανδύα. Η "διαλυμένη ΑΕΚ" που παρέδωσε ο Ματίας Αλμέιδα έπειτα από τα περσινά βασανιστικά για την Ένωση play off, έγινε στα χέρια του Μάρκο Νίκολιτς ένα σιδερένιο σύνολο, το οποίο με δουλειά μόλις 9 μηνών βρίσκεται, μέσα Μαρτίου, στην κορυφή του πρωταθλήματος και έχει προκριθεί από τώρα στα προημιτελικά του Conference. Με προοπτικές για πολύ παραπάνω. Γιατί αν η ΑΕΚ περάσει ΚΑΙ τη Ράγιο Βαγιεκάνο (αδιαφιλονίκητο φαβορί για την 8άδα μετά το 1-3 στην Τουρκία) ο δρόμος ακόμη και για την κατάκτηση του τροπαίου θα είναι ανοικτός.

Το πιο σημαντικό για την ώρα, φυσικά, είναι αυτό που βλέπουμε από την ΑΕΚ. Στο πρώτο ημίχρονο στο Τσέλιε το σκορ θα μπορούσε να είναι εύκολα 0-6. Ηταν το καλύτερο ημίχρονο της εποχής Νίκολιτς. Η Ενωση υπήρξε καταιγιστική. Με παίκτες όπως ο Βάργκα, ο Μαρίν, ο Κοϊτά και ο Ρότα να "καταπίνουν" τον αντίπαλο και να δημιουργούν ακατάπαυστα. Επιβεβαιώνεται διαρκώς ότι αυτή η εξαιρετική ποδοσφαιρική πρόταση των Νίκολιτς - Ριμπάλτα οικοδομεί πανίσχυρα θεμέλια με ό,τι αυτό συνεπάγεται όσο θα προστίθενται μήνες δουλειάς.

Πάμε στον Panathinaikos. Το ΟΑΚΑ (έστω και αυτό το αντιτουριστικό με τους γερανούς), των 32000 οπαδών που εξάντλησαν τα εισιτήρια θύμισε κάτι από τα παλιά, τα ένδοξα. Το κοινό επέστρεψε απλόχερα τη χαρά που του πρόσφερε η ομάδα. Μεγάλο βράδυ. Χαρά όχι μόνο για τη νίκη αλλά για τη συνολική υπέροχη προσπάθεια. Την σπουδαία στρατηγική του προπονητή, την αυταπάρνηση των παικτών, την υψηλού επιπέδου πνευματική και ποδοσφαιρική ανταπόκριση απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Η Μπέτις "κέρδισε" μόνο στην κατοχή του 63% και στις... πάσες (538 έναντι 155) και έχασε σε όλα τα άλλα!

Λάθος. Η Μπέτις κέρδισε και μια αποβολή ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΝ κι αυτό άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα αλλά ευτυχώς δεν επέτρεψε ο Παναθηναϊκός να διαμορφώσει (εις βάρος του) αποτέλεσμα.

Υποτίθεται ότι ο ελίτ διαιτητής Μαρτσίνιακ -ρέφερι που έχει διευθύνει τελικό Μουντιάλ και τελικό Τσάμπιονς Λιγκ!- θα απέδιδε δικαιοσύνη δίχως καμία αμφισβήτηση. Μόνο αυτό δεν συνέβη. Η αποβολή του Ζαρουρί δεν υπήρξε απλά υπερβολική, ήταν άδικη. Ναι, ο Μαροκινός έκανε φάουλ στον "δαίμονα" Εζαλζουλί. "Είχε κάρτα και έπρεπε να προσέξει" λένε όσοι τον θεωρούν υπεύθυνο για την αποβολή. Ναι, φάουλ έκανε ο άνθρωπος, όχι φάουλ για κάρτα. Υπάρχει διαφορά. Η ευκολία με την οποία ο Μαρτσίνιακ ευνόησε τον "ισχυρό" του ζευγαριού (και δεν ήταν η μόνη φάση, καθώς τα κριτήριά του στα δυνατά μαρκαρίσματα των παικτών της Μπέτις ήταν διαφορετικά) ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά από κακές διαιτητικές αποφάσεις εις βάρος του Παναθηναϊκού, με πιο πρόσφατες εκείνες του Λιθουανού Ρούμσας με τη Βικτόρια Πλζεν (και τους Ρέιντζερς το περασμένο καλοκαίρι). Και μην ισχυριστεί κάποιος "Μα ο Μαρτσίνιακ έδωσε πέναλτι στον Παναθηναϊκό" καθώς σε ροή αγώνα δεν υπέδειξε τίποτα στη σκαριά του Γιορέντε στον Σβιντέρσκι και έπρεπε να τον καλέσει ο Αγγλος var, να του δείξει στοπ καρέ τη σκηνή με τις τάπες πάνω στο πόδι του Πολωνού για να δώσει ο έτερος Πολωνός το πέναλτι.

Όπως κι αν έχει, με τέτοιου είδους διαιτησία στη ρεβάνς ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να έχει τύχη. Και κάποια στιγμή, διάβολε, δικαιούται να απαιτεί η ποδοσφαιρική του προσπάθεια να κριθεί με δικαιοσύνη και με 50-50% διαιτησία στο γήπεδο. Το αυτονόητο δηλαδή.

Παρά το 1-0 η Μπέτις έχει ακόμη τον πρώτο λόγο στο ζευγάρι, όμως ο Παναθηναϊκός την πλημμύρισε εσωστρέφεια και πίεση και της έδειξε ότι είναι πολύ σκληρό καρύδι "για να πεθάνει". Ο Ράφα Μπενίτεθ σωστά εμπιστεύτηκε τη διάταξη που έχει φέρει νίκες και πρόκριση επί της Πλζεν και δικαιώθηκε απόλυτα.. Οι τρεις στόπερ Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρης ήταν από τους κορυφαίους. Καλύτερος όλων, ο ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟΣ Βισέντε Ταμπόρδα. Εμφάνιση υψηλού επιπέδου, η οποία σφραγίστηκε από την αποφασιστικότητα και την αυτοπεποίθηση με την οποία πήρε τη μπάλα και εκτέλεσε στο πέναλτι.

Αυτός ο Panathinaikos θα δώσει και την ψυχή του στη ρεβάνς. Θυμίζω πως θα έχει δύο στόπερ ακόμη στη διάθεση του προπονητή (Τουμπά, Ερντάντεθ) και τον φυσικό αρχηγό του (Μπακασέτα) στο χορτάρι. Και αν περάσει τη Μπέτις -καθώς φώναξε ότι ΜΠΟΡΕΙ να το πράξει- βλέπει πια πολύ μακριά στο Europa. Η Φερεντβάρος (2-0 τη Μπράγκα) δεν τον φοβίζει.

Βήμα βήμα όμως. Πρώτα η μάχη στη Σεβίλλη. Αρκεί η ρεβάνς να διεξαχθεί υπό συνθήκες ισονομίας. Θεωρώ ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να το επικοινωνήσει στην ΟΥΕΦΑ. Στο κάτω κάτω δικαιοσύνη απαιτεί, κάτι που πρέπει να θεωρείται αυτονόητο. Αλλά φαίνεται πως δεν είναι...