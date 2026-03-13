Ατρόμητος: Χωρίς τέσσερις τιμωρημένους κόντρα στην ΑΕΚ

Σημαντικές απουσίες για τον Ατρόμητο στην εντός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Οι Περιστεριώτες δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τέσσερις ποδοσφαιριστές που θα εκτίσουν την τιμωρία τους.

Στους Τσιγγάρα και Μουντέ που είχαν δηλωθεί εδώ και μέρες να λείψουν από το παιχνίδι με την ΑΕΚ, προστέθηκαν ακόμη δύο, οι Μανσούρ και Μίχορλ που συμπλήρωσαν το όριο στην αναμέτρηση με τον Άρη κι αποφασίστηκε να λείψουν με την Ένωση για να είναι διαθέσιμοι στη Λιβαδειά.

To μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται βεβαίως στον χώρο της μεσαίας γραμμής όπου αγωνίζονται οι τρεις από τους τέσσερις τιμωρημένους.

