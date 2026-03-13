Το πρόγραμμα των πλέι άουτ της Γ Εθνικής στους έξι ομίλους

Μάχη μέχρις εσχάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στους έξι ομίλους της Γ Εθνικής, με ομάδες να παλεύουν για την παραμονή στα Εθνικά πρωταθλήματα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των πλέι άουτ:
1ος Όμιλος
1η αγωνιστική
Απόλλων Κρύας Βρύσης – Θερμαϊκός Θέρμης
Κιλκισιακός – Ορέστης Ορεστιάδας
ΠΑΟΚ Δυτικού – ΠΑΟΚ Κρηστώνης
2η αγωνιστική
Θερμαϊκός Θέρμης – Κιλκισιακός
ΠΑΟΚ Κρηστώνης – Απόλλων Κρύας Βρύσης
Ορέστης Ορεστιάδας – ΠΑΟΚ Δυτικού
3η αγωνιστική
Θερμαϊκός Θέρμης – ΠΑΟΚ Κρηστώνης
Ορέστης Ορεστιάδας – Απόλλων Κρύας Βρύσης
Κιλκισιακός – ΠΑΟΚ Δυτικού
4η αγωνιστική
ΠΑΟΚ Κρηστώνης – Ορέστης Ορεστιάδας
Απόλλων Κρύας Βρύσης – Κιλκισιακός
ΠΑΟΚ Δυτικού – Θερμαϊκός Θέρμης
5η αγωνιστική
Θερμαϊκός Θέρμης – Ορέστης Ορεστιάδας
Κιλκισιακός – ΠΑΟΚ Κρηστώνης
ΠΑΟΚ Δυτικού – Απόλλων Κρύας Βρύσης
2ος Όμιλος
1η αγωνιστική
Εορδαϊκός – Ακρίτες Συκεών
Σαρακηνός – Αστέρας Καρδίτσας
ΑΕ Ευόσμου – Κοζάνη
2η αγωνιστική
Ακρίτες Συκεών – Σαρακηνός
Κοζάνη – Εορδαϊκός
Αστέρας Καρδίτσας – ΑΕ Ευόσμου
3η αγωνιστική
Ακρίτες Συκεών – Κοζάνη
Αστέρας Καρδίτσας – Εορδαϊκός
Σαρακηνός – ΑΕ Ευόσμου
4η αγωνιστική
Κοζάνη – Αστέρας Καρδίτσας
Εορδαϊκός – Σαρακηνός
ΑΕ Ευόσμου – Ακρίτες Συκεών
5η αγωνιστική
Ακρίτες Συκεών – Αστέρας Καρδίτσας
Σαρακηνός – Κοζάνη
ΑΕ Ευόσμου – Εορδαϊκός
3ος Όμιλος
1η αγωνιστική
Πρόοδος Ρωγών – Αναγέννηση Σχηματαρίου
Αναγέννηση Άρτας – Ανθούπολη
ΑΕ Λευκίμμης – ΑΕ Νέας Σελεύκειας
2η αγωνιστική
Αναγέννηση Σχηματαρίου – Αναγέννηση Άρτας
ΑΕ Νέας Σελεύκειας – Πρόοδος Ρωγών
Ανθούπολη – ΑΕ Λευκίμμης
3η αγωνιστική
Αναγέννηση Σχηματαρίου – ΑΕ Νέας Σελεύκειας
Ανθούπολη – Πρόοδος Ρωγών
Αναγέννηση Άρτας – ΑΕ Λευκίμμης
4η αγωνιστική
ΑΕ Νέας Σελεύκειας – Ανθούπολη
Πρόοδος Ρωγών – Αναγέννηση Άρτας
ΑΕ Λευκίμμης – Αναγέννηση Σχηματαρίου
5η αγωνιστική
Αναγέννηση Σχηματαρίου – Ανθούπολη
Αναγέννηση Άρτας – ΑΕ Νέας Σελεύκειας
ΑΕ Λευκίμμης – Πρόοδος Ρωγών
4ος Όμιλος
1η αγωνιστική
Πανθουριακός – ΑΟ Λουτράκι
Ερμής Μελιγούς – Θύελλα Πατρών
Παναχαϊκή – Πανγυθεατικός
2η αγωνιστική
ΑΟ Λουτράκι – Ερμής Μελιγούς
Πανγυθεατικός – Πανθουριακός
Θύελλα Πατρών – Παναχαϊκή
3η αγωνιστική
ΑΟ Λουτράκι – Πανγυθεατικός
Θύελλα Πατρών – Πανθουριακός
Ερμής Μελιγούς – Παναχαϊκή
4η αγωνιστική
Πανγυθεατικός – Θύελλα Πατρών
Πανθουριακός – Ερμής Μελιγούς
Παναχαϊκή – ΑΟ Λουτράκι
5η αγωνιστική
ΑΟ Λουτράκι – Θύελλα Πατρών
Ερμής Μελιγούς – Πανγυθεατικός
Παναχαϊκή – Πανθουριακός
5ος Όμιλος
1η αγωνιστική
Απόλλων Καλυθίων - Κένταυρος Βριλησσίων
Δόξα Βύρωνα - Νέα Ιωνία
Ρεπό: Αμαρυνθιακός
2η αγωνιστική
Κένταυρος Βριλησσίων - Δόξα Βύρωνα
Νέα Ιωνία - Αμαρυνθιακός
Ρεπό: Απόλλων Καλυθίων
3η αγωνιστική
Δόξα Βύρωνα - Απόλλων Καλυθίων
Αμαρυνθιακός - Κένταυρος Βριλησσίων
Ρεπό: Νέα Ιωνία
4η αγωνιστική
Απόλλων Καλυθίων - Αμαρυνθιακός
Κένταυρος Βριλησσίων - Νέα Ιωνία
Ρεπό: Δόξα Βύρωνα
5η αγωνιστική
Νέα Ιωνία - Απόλλων Καλυθίων
Αμαρυνθιακός - Δόξα Βύρωνα
Ρεπό: Κένταυρος Βριλησσίων
6ος Όμιλος
1η αγωνιστική
Χαϊδάρι – Αίας Σαλαμίνας
Ατσαλένιος – Γιούχτας
Γρανίτης Αγ.Μαρίνας – Ηλυσιακός
2η αγωνιστική
Αίας Σαλαμίνας – Ατσαλένιος
Ηλυσιακός – Χαϊδάρι
Γιούχτας – Γρανίτης Αγ.Μαρίνας
3η αγωνιστική
Αίας Σαλαμίνας – Ηλυσιακός
Γιούχτας – Χαϊδάρι
Ατσαλένιος – Γρανίτης Αγ.Μαρίνας
4η αγωνιστική
Ηλυσιακός – Γιούχτας
Χαϊδάρι – Ατσαλένιος
Γρανίτης Αγ.Μαρίνας – Αίας Σαλαμίνας
5η αγωνιστική
Αίας Σαλαμίνας – Γιούχτας
Ατσαλένιος – Ηλυσιακός
Γρανίτης Αγ.Μαρίνας – Χαϊδάρι