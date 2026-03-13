Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των πλέι άουτ της Γ Εθνικής στους έξι ομίλους για τη Β φάση του πρωταθλήματος.

Μάχη μέχρις εσχάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στους έξι ομίλους της Γ Εθνικής, με ομάδες να παλεύουν για την παραμονή στα Εθνικά πρωταθλήματα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των πλέι άουτ:

1ος Όμιλος

1η αγωνιστική

Απόλλων Κρύας Βρύσης – Θερμαϊκός Θέρμης

Κιλκισιακός – Ορέστης Ορεστιάδας

ΠΑΟΚ Δυτικού – ΠΑΟΚ Κρηστώνης

2η αγωνιστική

Θερμαϊκός Θέρμης – Κιλκισιακός

ΠΑΟΚ Κρηστώνης – Απόλλων Κρύας Βρύσης

Ορέστης Ορεστιάδας – ΠΑΟΚ Δυτικού

3η αγωνιστική

Θερμαϊκός Θέρμης – ΠΑΟΚ Κρηστώνης

Ορέστης Ορεστιάδας – Απόλλων Κρύας Βρύσης

Κιλκισιακός – ΠΑΟΚ Δυτικού

4η αγωνιστική

ΠΑΟΚ Κρηστώνης – Ορέστης Ορεστιάδας

Απόλλων Κρύας Βρύσης – Κιλκισιακός

ΠΑΟΚ Δυτικού – Θερμαϊκός Θέρμης

5η αγωνιστική

Θερμαϊκός Θέρμης – Ορέστης Ορεστιάδας

Κιλκισιακός – ΠΑΟΚ Κρηστώνης

ΠΑΟΚ Δυτικού – Απόλλων Κρύας Βρύσης

2ος Όμιλος

1η αγωνιστική

Εορδαϊκός – Ακρίτες Συκεών

Σαρακηνός – Αστέρας Καρδίτσας

ΑΕ Ευόσμου – Κοζάνη

2η αγωνιστική

Ακρίτες Συκεών – Σαρακηνός

Κοζάνη – Εορδαϊκός

Αστέρας Καρδίτσας – ΑΕ Ευόσμου

3η αγωνιστική

Ακρίτες Συκεών – Κοζάνη

Αστέρας Καρδίτσας – Εορδαϊκός

Σαρακηνός – ΑΕ Ευόσμου

4η αγωνιστική

Κοζάνη – Αστέρας Καρδίτσας

Εορδαϊκός – Σαρακηνός

ΑΕ Ευόσμου – Ακρίτες Συκεών

5η αγωνιστική

Ακρίτες Συκεών – Αστέρας Καρδίτσας

Σαρακηνός – Κοζάνη

ΑΕ Ευόσμου – Εορδαϊκός

3ος Όμιλος

1η αγωνιστική

Πρόοδος Ρωγών – Αναγέννηση Σχηματαρίου

Αναγέννηση Άρτας – Ανθούπολη

ΑΕ Λευκίμμης – ΑΕ Νέας Σελεύκειας

2η αγωνιστική

Αναγέννηση Σχηματαρίου – Αναγέννηση Άρτας

ΑΕ Νέας Σελεύκειας – Πρόοδος Ρωγών

Ανθούπολη – ΑΕ Λευκίμμης

3η αγωνιστική

Αναγέννηση Σχηματαρίου – ΑΕ Νέας Σελεύκειας

Ανθούπολη – Πρόοδος Ρωγών

Αναγέννηση Άρτας – ΑΕ Λευκίμμης

4η αγωνιστική

ΑΕ Νέας Σελεύκειας – Ανθούπολη

Πρόοδος Ρωγών – Αναγέννηση Άρτας

ΑΕ Λευκίμμης – Αναγέννηση Σχηματαρίου

5η αγωνιστική

Αναγέννηση Σχηματαρίου – Ανθούπολη

Αναγέννηση Άρτας – ΑΕ Νέας Σελεύκειας

ΑΕ Λευκίμμης – Πρόοδος Ρωγών

4ος Όμιλος

1η αγωνιστική

Πανθουριακός – ΑΟ Λουτράκι

Ερμής Μελιγούς – Θύελλα Πατρών

Παναχαϊκή – Πανγυθεατικός

2η αγωνιστική

ΑΟ Λουτράκι – Ερμής Μελιγούς

Πανγυθεατικός – Πανθουριακός

Θύελλα Πατρών – Παναχαϊκή

3η αγωνιστική

ΑΟ Λουτράκι – Πανγυθεατικός

Θύελλα Πατρών – Πανθουριακός

Ερμής Μελιγούς – Παναχαϊκή

4η αγωνιστική

Πανγυθεατικός – Θύελλα Πατρών

Πανθουριακός – Ερμής Μελιγούς

Παναχαϊκή – ΑΟ Λουτράκι

5η αγωνιστική

ΑΟ Λουτράκι – Θύελλα Πατρών

Ερμής Μελιγούς – Πανγυθεατικός

Παναχαϊκή – Πανθουριακός

5ος Όμιλος

1η αγωνιστική

Απόλλων Καλυθίων - Κένταυρος Βριλησσίων

Δόξα Βύρωνα - Νέα Ιωνία

Ρεπό: Αμαρυνθιακός

2η αγωνιστική

Κένταυρος Βριλησσίων - Δόξα Βύρωνα

Νέα Ιωνία - Αμαρυνθιακός

Ρεπό: Απόλλων Καλυθίων

3η αγωνιστική

Δόξα Βύρωνα - Απόλλων Καλυθίων

Αμαρυνθιακός - Κένταυρος Βριλησσίων

Ρεπό: Νέα Ιωνία

4η αγωνιστική

Απόλλων Καλυθίων - Αμαρυνθιακός

Κένταυρος Βριλησσίων - Νέα Ιωνία

Ρεπό: Δόξα Βύρωνα

5η αγωνιστική

Νέα Ιωνία - Απόλλων Καλυθίων

Αμαρυνθιακός - Δόξα Βύρωνα

Ρεπό: Κένταυρος Βριλησσίων

6ος Όμιλος

1η αγωνιστική

Χαϊδάρι – Αίας Σαλαμίνας

Ατσαλένιος – Γιούχτας

Γρανίτης Αγ.Μαρίνας – Ηλυσιακός

2η αγωνιστική

Αίας Σαλαμίνας – Ατσαλένιος

Ηλυσιακός – Χαϊδάρι

Γιούχτας – Γρανίτης Αγ.Μαρίνας

3η αγωνιστική

Αίας Σαλαμίνας – Ηλυσιακός

Γιούχτας – Χαϊδάρι

Ατσαλένιος – Γρανίτης Αγ.Μαρίνας

4η αγωνιστική

Ηλυσιακός – Γιούχτας

Χαϊδάρι – Ατσαλένιος

Γρανίτης Αγ.Μαρίνας – Αίας Σαλαμίνας

5η αγωνιστική

Αίας Σαλαμίνας – Γιούχτας

Ατσαλένιος – Ηλυσιακός

Γρανίτης Αγ.Μαρίνας – Χαϊδάρι

