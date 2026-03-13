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Το πρόγραμμα των πλέι άουτ της Γ Εθνικής στους έξι ομίλους

Ποδόσφαιρο
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Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των πλέι άουτ της Γ Εθνικής στους έξι ομίλους για τη Β φάση του πρωταθλήματος.

Μάχη μέχρις εσχάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στους έξι ομίλους της Γ Εθνικής, με ομάδες να παλεύουν για την παραμονή στα Εθνικά πρωταθλήματα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των πλέι άουτ:

1ος Όμιλος

1η αγωνιστική
Απόλλων Κρύας Βρύσης – Θερμαϊκός Θέρμης
Κιλκισιακός – Ορέστης Ορεστιάδας 
ΠΑΟΚ Δυτικού – ΠΑΟΚ Κρηστώνης

2η αγωνιστική 
Θερμαϊκός Θέρμης – Κιλκισιακός 
ΠΑΟΚ Κρηστώνης – Απόλλων Κρύας Βρύσης 
Ορέστης Ορεστιάδας – ΠΑΟΚ Δυτικού

3η αγωνιστική
Θερμαϊκός Θέρμης – ΠΑΟΚ Κρηστώνης 
Ορέστης Ορεστιάδας – Απόλλων Κρύας Βρύσης
Κιλκισιακός – ΠΑΟΚ Δυτικού

4η αγωνιστική 
ΠΑΟΚ Κρηστώνης – Ορέστης Ορεστιάδας
Απόλλων Κρύας Βρύσης – Κιλκισιακός 
ΠΑΟΚ Δυτικού – Θερμαϊκός Θέρμης

5η αγωνιστική
Θερμαϊκός Θέρμης – Ορέστης Ορεστιάδας
Κιλκισιακός – ΠΑΟΚ Κρηστώνης 
ΠΑΟΚ Δυτικού – Απόλλων Κρύας Βρύσης

2ος Όμιλος

1η αγωνιστική
Εορδαϊκός – Ακρίτες Συκεών
Σαρακηνός – Αστέρας Καρδίτσας
ΑΕ Ευόσμου – Κοζάνη

2η αγωνιστική
Ακρίτες Συκεών – Σαρακηνός
Κοζάνη – Εορδαϊκός
Αστέρας Καρδίτσας – ΑΕ Ευόσμου

3η αγωνιστική
Ακρίτες Συκεών – Κοζάνη
Αστέρας Καρδίτσας – Εορδαϊκός
Σαρακηνός – ΑΕ Ευόσμου

4η αγωνιστική
Κοζάνη – Αστέρας Καρδίτσας
Εορδαϊκός – Σαρακηνός
ΑΕ Ευόσμου – Ακρίτες Συκεών

5η αγωνιστική
Ακρίτες Συκεών – Αστέρας Καρδίτσας
Σαρακηνός – Κοζάνη
ΑΕ Ευόσμου – Εορδαϊκός

3ος Όμιλος

1η αγωνιστική
Πρόοδος Ρωγών – Αναγέννηση Σχηματαρίου
Αναγέννηση Άρτας – Ανθούπολη
ΑΕ Λευκίμμης – ΑΕ Νέας Σελεύκειας

2η αγωνιστική
Αναγέννηση Σχηματαρίου – Αναγέννηση Άρτας
ΑΕ Νέας Σελεύκειας – Πρόοδος Ρωγών
Ανθούπολη – ΑΕ Λευκίμμης

3η αγωνιστική
Αναγέννηση Σχηματαρίου – ΑΕ Νέας Σελεύκειας
Ανθούπολη – Πρόοδος Ρωγών
Αναγέννηση Άρτας – ΑΕ Λευκίμμης

4η αγωνιστική 
ΑΕ Νέας Σελεύκειας – Ανθούπολη 
Πρόοδος Ρωγών – Αναγέννηση Άρτας
ΑΕ Λευκίμμης – Αναγέννηση Σχηματαρίου

5η αγωνιστική
Αναγέννηση Σχηματαρίου – Ανθούπολη
Αναγέννηση Άρτας – ΑΕ Νέας Σελεύκειας
ΑΕ Λευκίμμης – Πρόοδος Ρωγών

4ος Όμιλος

1η αγωνιστική
Πανθουριακός – ΑΟ Λουτράκι
Ερμής Μελιγούς – Θύελλα Πατρών 
Παναχαϊκή – Πανγυθεατικός

2η αγωνιστική 
ΑΟ Λουτράκι – Ερμής Μελιγούς 
Πανγυθεατικός – Πανθουριακός 
Θύελλα Πατρών – Παναχαϊκή

3η αγωνιστική
ΑΟ Λουτράκι – Πανγυθεατικός 
Θύελλα Πατρών – Πανθουριακός
Ερμής Μελιγούς – Παναχαϊκή

4η αγωνιστική
Πανγυθεατικός – Θύελλα Πατρών 
Πανθουριακός – Ερμής Μελιγούς 
Παναχαϊκή – ΑΟ Λουτράκι

5η αγωνιστική
ΑΟ Λουτράκι – Θύελλα Πατρών
Ερμής Μελιγούς – Πανγυθεατικός 
Παναχαϊκή – Πανθουριακός

5ος Όμιλος

1η αγωνιστική
Απόλλων Καλυθίων - Κένταυρος Βριλησσίων
Δόξα Βύρωνα - Νέα Ιωνία
Ρεπό: Αμαρυνθιακός

2η αγωνιστική
Κένταυρος Βριλησσίων - Δόξα Βύρωνα
Νέα Ιωνία - Αμαρυνθιακός
Ρεπό: Απόλλων Καλυθίων

3η αγωνιστική
Δόξα Βύρωνα - Απόλλων Καλυθίων
Αμαρυνθιακός - Κένταυρος Βριλησσίων
Ρεπό: Νέα Ιωνία

4η αγωνιστική
Απόλλων Καλυθίων - Αμαρυνθιακός
Κένταυρος Βριλησσίων - Νέα Ιωνία
Ρεπό: Δόξα Βύρωνα

5η αγωνιστική
Νέα Ιωνία - Απόλλων Καλυθίων
Αμαρυνθιακός - Δόξα Βύρωνα
Ρεπό: Κένταυρος Βριλησσίων

6ος Όμιλος

1η αγωνιστική
Χαϊδάρι – Αίας Σαλαμίνας
Ατσαλένιος – Γιούχτας
Γρανίτης Αγ.Μαρίνας – Ηλυσιακός

2η αγωνιστική 
Αίας Σαλαμίνας – Ατσαλένιος 
Ηλυσιακός – Χαϊδάρι
Γιούχτας – Γρανίτης Αγ.Μαρίνας

3η αγωνιστική
Αίας Σαλαμίνας – Ηλυσιακός
Γιούχτας – Χαϊδάρι
Ατσαλένιος – Γρανίτης Αγ.Μαρίνας

4η αγωνιστική
Ηλυσιακός – Γιούχτας
Χαϊδάρι – Ατσαλένιος
Γρανίτης Αγ.Μαρίνας – Αίας Σαλαμίνας

5η αγωνιστική
Αίας Σαλαμίνας – Γιούχτας
Ατσαλένιος – Ηλυσιακός
Γρανίτης Αγ.Μαρίνας – Χαϊδάρι
 

Το πρόγραμμα των πλέι άουτ της Γ Εθνικής στους έξι ομίλους