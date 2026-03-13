Μια ήττα που αποδείχτηκε… ατού για τον Νίκολιτς, εμφανίζοντας την πιο ολοκληρωμένη φετινή version της ΑΕΚ!

Στο ίδιο γήπεδο που τον περασμένο Οκτώβρη η ΑΕΚ δεινοπαθούσε, χθες πραγματοποίησε την καλύτερη και την πιο ολοκληρωμένη φετινή της εμφάνιση μέχρι τώρα!

Η Ένωση, στο πιο κρίσιμο ευρωπαϊκό της παιχνίδι, μέχρι το επόμενο, είχε το τέλειο τακτικό πλάνο κυριαρχώντας σε όλο το 90λεπτο απέναντι σε μια Τσέλιε που έμοιαζε ανήμπορη να αντιδράσει και να ματσάρει την στρατηγική του Μάρκο Νίκολιτς.

Κάτι παρόμοιο, είχε συμβεί τον περασμένο Οκτώβρη όταν τότε, στην πρεμιέρα της League Phase, το πλάνο των Σλοβένων είχε υπερισχύσει και η ΑΕΚ δεν είχε μπορέσει σε κανένα σημείο να βρει τις λύσεις για να αντιμετωπίσει το παιχνίδι της Τσέλιε. Έξι μήνες μετά, έχουμε την απόλυτη αντιστροφή ρόλων!

Εκείνη η ήττα, αποδείχτηκε το μεγαλύτερο… ατού για τον Μάρκο Νίκολιτς ο οποίος μπόρεσε να σκιαγραφήσει με κάθε λεπτομέρεια το στυλ και τα δυνατά σημεία του αντιπάλου, να τα απενεργοποιήσει και να τα εκμηδενίσει. Η ΑΕΚ, που τότε δεινοπαθούσε, χθες υπέβαλε σε μια μαρτυρική 90λεπτη διαδικασία την Τσέλιε, την οποία και κονιορτοποίησε πραγματοποιώντας την πιο ολοκληρωμένη, κυριαρχική και ισορροπημένη εμφάνιση της για φέτος. Κάνοντας το αυτό, σε ένα νοκ-άουτ παιχνίδι που κρίνει το ποιος θα μπει στην οκτάδα του UEFA Conference League και ποιος θα πάει… σπίτι του!

Ο Σέρβος τεχνικός αναμφίβολα έχει την ικανότητα να «διαβάζει» τους αντιπάλους και να παρουσιάζει μια βελτιωμένη ΑΕΚ τη δεύτερη φορά που τους αντιμετωπίζει. Το είδαμε να συμβαίνει αυτό στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στην Super League, όπου τα ματς πρώτου και δεύτερου γύρου δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους, το είδαμε να συμβαίνει και χθες με την Τσέλιε στην Ευρώπη. Είναι μεγάλη υπόθεση για την ΑΕΚ, που μην ξεχνάμε πως είναι μια ομάδα 8-9 μηνών και ακόμα εξελίσει την ταυτότητα, την ομοιογένεια και τις αρχές της, να μπορεί να μαθαίνει από τα λάθη της, να τα διορθώνει και να προοδεύει. Βεβαίως, εδώ δεν μιλάμε για μια απλή πρόοδο αλλά για άλματα εξέλιξης που συμβαίνουν από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα.

Δύσκολα άλλωστε θα μπορούσαμε να φανταστούμε τέλη Ιουλίου που η ΑΕΚ ξεκινούσε αυτό το ταξίδι της αντιμετωπίζοντας την Μπερ Σεβά - έχοντας αφήσει πίσω το εφιαλτικό φινάλε της περασμένης χρονιάς - πως Μάρτιο μήνα θα βρίσκεται στην κορυφή της Super League στο συν δύο από Ολυμπιακό-ΠΑΟΚ και θα πραγματοποιεί μια τέτοια παράσταση κυριαρχίας σε ένα ευρωπαϊκό νοκ άουτ παιχνίδι υψηλού επιπέδου καταφέρνοντας να σφραγίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League από το πρώτο 90λεπτο μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία της ρεβάνς. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό!

Μεγαλύτερη σημασία πάντως για την ΑΕΚ έχει ο τρόπος και η διαδικασία του ποδοσφαιρικού πρότζεκτ που συνεχώς εξελίσεται. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα δουλειάς και εξέλιξης. Επαναλαμβάνω πως ο Μάρκο Νίκολιτς, έχοντας το report του πρώτου αγώνα μπόρεσε να διαβάσει την Τσέλιε - που πράγματι έχει χάσει τον προπονητή της αλλά δεν μπορεί να έχει χάσει και τις βασικές αρχές της - και την ισοπέδωσε πρώτα απ' ολα τακτικά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως εν αντιθέσει με εκείνον τον αγώνα του Οκτωβρίου, όπου η Τσέλιε είχε διαλύσει την ΑΕΚ από τα πλάγια και την χτυπήσει στους χώρους με τις γρήγορες μεταβάσεις και κυρίως με αυτόν τον δαίμονα τον Ιοσίφοφ, χθες η σλοβενική ομάδα έμοιαζε εντελώς ακίνδυνη και ανήμπορη και είδαμε επί της ουσίας να συμβαίνει το ακριβώς αντίστροφο.

Οι παίκτες του Νίκολιτς, όχι μόνον δεν έφαγαν ούτε μια αντεπίθεση αλλά έχοντας την τέλεια συμπεριφορά αμυντικά μπόρεσαν να ελέγξουν σε ακραίο βαθμό τους χώρους και τον ρυθμό και μέσα από εκεί να βρουν τις λύσεις οι ίδιοι επιθετικά μετατρέποντας το υποτιθέμενο μεγάλο ατού της Τσέλιε στην αχίλλειο πτέρνα της. Η ΑΕΚ, είχε σε μεγάλη μέρα τους Μαρίν-Πινέδα που κυριάρχησαν στον χώρο του άξονα, είχε σε μεγάλη μέρα τους δυο εκτελεστές της Γιόβιτς-Βάργκα παρ’ ότι δημιούργησαν και έχασαν και οι δύο ευκαιρίες για σκορ-ρεκόρ, είχε σε μεγάλη μέρα τους δυο πύργους της άμυνας της Μουκουντί-Ρέλβας, είχε σε μεγάλη μέρα τους Κοϊτά-Γκατσίνοβιτς που έπαιξαν κομβικό ρόλο στα άκρα με τις εντάσεις και τα τρεξίματα που προσέφεραν... Πάνω απ΄όλα όμως, είχε σε μεγάλη ημέρα τον στρατηγό της Μάρκο Νίκολιτς που ήταν αδύνατο να την πατήσει δεύτερη φορά και με το ρουά ματ που έκανε στους Σλοβένους, τελείωσε την παρτίδα από το πρώτο ματς!