Αναστάτωση στον ΠΑΟΚ για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις: «Γρίφος» η στάση της ΕΡΤ πριν τα κρίσιμα παιχνίδια

Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΟΚ τις τελευταίες ώρες, μετά τις πληροφορίες που φτάνουν από τη ΕΡΤ σχετικά με τη μετάδοση αγώνων του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, η δημόσια τηλεόραση είχε ενημερώσει ότι προτίθεται να καλύψει τηλεοπτικά την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Οδυσσέας Μοσχάτου. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα υπήρξε αιφνιδιαστική αλλαγή στάσης, με την αιτιολογία ότι δεν διατίθενται τα απαιτούμενα βαν για την τεχνική κάλυψη του αγώνα.

Την ίδια ώρα, νέες πληροφορίες που φέρεται να έφτασαν στους ανθρώπους του «Δικεφάλου» αναφέρουν πως ενδέχεται να υπάρξει ζήτημα και με τη μετάδοση της κρίσιμης αναμέτρησης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, η οποία ενδέχεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μάχη του τίτλου. Όπως μεταδίδεται, το επιχείρημα που θέτει η ΕΡΤ αφορά ζητήματα ασφάλειας στο γήπεδο των Άγιοι Ανάργυροι, τόσο για το προσωπικό της όσο και για τον εξοπλισμό μετάδοσης.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκαλεί εύλογες απορίες στον ΠΑΟΚ, δεδομένου ότι στο ίδιο γήπεδο έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και μεταδοθεί τέσσερις αγώνες της φετινής σεζόν, χωρίς να έχει ανακύψει το παραμικρό πρόβλημα.

Οι άνθρωποι του Δικεφάλου αναμένουν πλέον επίσημες και σαφείς απαντήσεις, ενώ παράλληλα εκφράζεται η προσδοκία ότι η Ένωση Ποδοσφαίρου Γυναικών θα επιληφθεί του ζητήματος, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή τηλεοπτική προβολή και το κύρος του πρωταθλήματος.