Πιερό: Αναπληρωματικός χωρίς γκολ στη Ρίζεσπορ!

Ο Φραντζί Πιερό ένα μήνα μετά τον δανεισμό του από την ΑΕΚ στη Ρίζεσπορ, όχι μόνο δεν έχει καταφέρει να σκοράρει αλλά δεν υπολογίζεται ως βασικός στην τουρκική ομάδα.

Ο διεθνής επιθετικός από την Αϊτή μεταπήδησε στη Ρίζεσπορ στις 6 Φεβρουαρίου, καθώς δεν χωρούσε στην εμπροσθοφυλακή της ΑΕΚ, έχοντας να ανταγωνιστεί τους Γιόβιτς, Βάργκα και Ζίνι.

Ο 30χρονος στράικερ αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να καθιερωθεί στην τουρκική ομάδα, καθώς έχει καταγράψει τέσσερις συμμετοχές, όλες ως αλλαγή, με συνολικό χρόνο συμμετοχής μόλις 63 λεπτά. Ο Πιερό έμεινε στον πάγκο στην αναμέτρηση με την Κασίμπασα, ενώ χρησιμοποιήθηκε για λίγα λεπτά στα παιχνίδια με Γαλατασαράι, Γκεντσλερμπιρλίγκι, Κοτσαέλισπορ και Αντάλιασπορ.

Η Ρίζεσπορ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 9η θέση της τουρκικής Super Lig, με απολογισμό 7 νίκες, 9 ισοπαλίες και 9 ήττες.

Ο Πιερό ψάχνει το πρώτο του τέρμα προκειμένου να κερδίσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής ενόψει του Μουντιάλ του καλοκαιριού.